FOTOS| Justin Bieber aparece llorando y preocupa a sus seguidores ¿Qué le pasó?

Justin Bieber sigue dando de qué hablar por las recientes imagenes que ha publicado en sus redes sociales. El cantante canadiense sorprendió al público con un cambio de look al dejarse la barba y ahora, preocupa a sus seguidores por publicar un par de fotos donde llora.

Sin lugar a dudas, Justin Bieber es una de las figuras del pop más importantes, a pesar de que en los últimos años, el artista no haya sido tan activo con respecto a lanzar nueva música. A pesar de ello, es un personaje muy querido por miles de personas alrededor del mundo, quienes están siempre atentas a sus pasos.

Las FOTOS donde Justin Bieber aparece llorando

Este sábado, Justin Bieber publicó una serie de imagenes varias, En estas fotos, el cantante captura diversos momentos recientes, como su participación sorpresa en Coachella o a él practicando golf y pasando un buen rato. Sin embargo, a sus seguidores llamó la atención un par de fotos en particular.

En las instantáneas, el intérprete de 'Boyfriend' lleva un gorro verde y una chamarra blanca, así como la nueva barba que luce en el resto de sus imagenes. Se trata de un par de selfies, donde el cantante tiene una mirada triste mientras lágrimas salen de sus ojos.

Usuarios sospechan los motivos por los que Justin Bieber estaría llorando

Las fotos dieron paso a fuertes especulaciones, pues lo primero en lo que pensó el público era que se trataba de un rompimiento entre él y su esposa, Hailey Bieber. Sin embargo, pronto desaparecieron las sospechas, pues la dueña de la marca Rhode comentó en la publicación "un llorón bonito".

Debido a eso, hay quienes señalan que probablemente su llanto tenga que ver con que extraña estar en los escenarios. Fue hace un par de años que el artista tuvo una gira internacional que tuvo fuertes complicaciones y cancelaciones, por el estado de salud del artista.

Usuarios en redes sociales muestran su apoyo a Justin Bieber por FOTOS donde el cantante aparece llorando. Foto: Instagram

Otros seguidores han tomaso la situación con humor e indican que así llloraron cuando el artista les canceló un concierto, mientras que algunos seguidores más aseguran que el llanto se debe a que el artista es del signo piscis, un signo del zodiaco del tipo agua ocn un temperamento sumamente emocional y tierno.

"No llores, te amo", "estamos aquí para ti, hermano", "no me gusta verte llorar, me rompes el alma" fueron algunos de los comentarios por parte de los seguidores del cantante, aunque otros aplaudieron al artista por mostrarse en un momento vulnerable, aunque se desconoce el motivo por el que Justin Bieber lloraba en el momento en que se tomó las fotos.