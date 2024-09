'Harlequin': ¿Cuándo se estrena el álbum de Lady Gaga inspirado en 'Joker 2'?

Después de varios años sin lanzar nuevo material discográfico, Lady Gaga anunció su regreso a la música con un nuevo álbum, el cual está inspirado en su personaje de Joker 2, por lo que lleva el nombre de Harlequin. La noticia tiene en euforia a los 'little monsters'.

A solo unas semanas del estreno de Joker: Folie à Deux, Lady Gaga reveló que pronto podremos escuchar su nueva etapa musical, revelando así que fusionó su propia faceta como cantante con el personaje de Harley Quinn para ofrecer algo nuevo y audaz.

La cantante no solo destaca por su gran talento vocal, sino por su composición musical y como en cada disco logra envolver al público en toda una experiencia. Por ello, podemos esperar de este próximo material que la artista nos lleve a la locura extrema.

Recordemos además que Joker 2 es una película musical, la cual contará con temas originales y producciones musicales conocidas, lo cual seguro fue clave para que la cantante se convirtiera en quien dará vida a Harley Quinn, un papel que el queda estupendo.

Lady Gaga anuncia Harley Quinn, su nuevo álbum

Desde hace un par de días, Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la celebridad, había compartido en redes sociales diversas fotos y videos que se caracterizaban por un fondo de un color y una frase llamativa:

"No me digas que usar", "no cinta para aislar, no misión", "el polvo lunar está por todos lados" y "aún no es diciembre", son algunas de las curiosas frases que hicieron que sus fanáticos se cuestionaran qué estaba pasando exactamente.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Lady Gaga dio a conocer el estreno de su nuevo disco, al cual llamó un 'álbum acompañante' de la película de Joker 2. El nombre del disco es Harlequin.

En la portada, podemos ver a la actriz con el cabello pintado de un rojo claro, vestida con un vestido blanco y un salvavidas mientras se encuentra en una bañera con una línea corrida de maquillaje negro en el rostro. Además, en la segunda foto podemos ver lo que sería la lista de canciones del álbum.

¿Cuándo se estrena 'Harlequin' de Lady Gaga?

De acuerdo con lo que la famosa reveló en la misma publicación, su nuevo disco se estrena el 27 de septiembre, varios días antes del estreno de Joker 2 en cines mexicanos. Los internautas llenaron los comentarios de la celebridad con mensajes llenos de emoción, donde celebran que solo en un par de días se pueda escuchar el álbum nuevo de la artista americana.

Lista de canciones de 'Harlequin'