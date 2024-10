Harry Styles lamenta la muerte de Liam Payne: 'te extrañaré'

Harry Styles por fin se posicionó respecto a la muerte de su ex compañero de One Direction Liam Payne y le dedicó un mensaje muy emocional para celebrar su vida y legado, a un día de que perdió la vida.

A través de su Instagram, Harry Styles compartió una foto en la que se puede ver a Liam de espaldas sobre el escenario, la cual acompañó con un mensaje en el que deja claro que el dolor lo está devorando por dentro.

“Estoy realmente devastado por la murete de Liam”, inició el famosos en su post para después celebrar las cualidades humanas que recuerda de Liam Payne.

“Su más grande alegría era hacer a otras personas felices y fue un honor está junto él cuando lo hacía”, remarcó.

Harry Styles agregó que “Liam vivió con total libertad, con el corazón en la mano, tenía una energía contagiosa. Era cálido, complaciente y muy cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán los más preciados de mi vida. Siempre lo extrañaré, mi querido amigo".

no te pierdas: Adrián Marcelo se burla de la muerte de Liam Payne con turbio chiste

Finalmente, Harry Styles le mandó sus condolencias a “Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear y todos aquellos alrededor del mundo que lo conocieron y lo amaron como yo".

Previo a las palabras de Harry, sus otros compañeros de One Drection, como Louis y Zyan se despidieron de Lima.

“Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas”, señaló Zayn Malik”.