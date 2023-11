HBO gratis el fin de semana: ¿Cómo y dónde ver su señal abierta?

HBO, uno de los canales más relevantes del entretenimiento en el mundo, ofrecerá una increíble promoción en la que cientos de personas podrán disfrutar de sus contenidos. Y es que este fin de semana la plataforma será completamente gratuita.

Este fin de semana ofrecerá su servicio gratis en México. Además, quienes se suscriban a la plataforma o ya estés suscritos al paquete premium de ocho canales, obtendrán sin costo adicional la plataforma de streaming HBO max.

Durante dos días, podrás disfrutar de todos los contenidos que se transmiten a través de HBO, como "Euphoria", "The White Lotus", The Last of Us", Seccession", Juego de Tronos" y "La casa del dragón", entre muchos otros.

Los canales que estarán disponibles de manera gratuita son: HBO, HBO-2, HBO Family, HBO Signature, HBO Mundi, HBO Xtreme, HBO Pop y HBO Plus. El servicio estará disponible a partir del 10 y hasta el 12 de noviembre de este 2023.

'Spider-man: in to the spiderverso' en HBO max

“Spider-Man: a través del Spider-Verso” continúa la historia de Miles Morales, un joven al que el universo lo llevó a convertirse en el nuevo Hombre Araña. Esta secuela llegó a las salas de cine con mucha expectativa por parte de los fanáticos del trepamuros, pues la primera parte resultó ser una auténtica revelación tanto en historia, como en animación, siendo galardonada con algunos de los premios más relevantes en la disciplina, de entre los que destacan el BAFTA, el Globo de Oro, el Annie y el Oscar.

El filme está disponible a partir del pasado 3 de noviembre en la plataforma HBO Max. Se trata de un largometraje animado dirigido por Joaquim Dos Santos y Kemp Powers. Además, cuenta con la participación de Cruz Contreras, animador de origen mexicano que en entrevista con La Razón reveló detalles sobre la producción de "Spider-man: a través del spiderverso".

Compartió que para la secuela la tecnología les permitió optimizar algunas herramientas de trabajo, además de que maduraron profesionalmente: “Crecimos de Un nuevo universo".

Síguenos en Google News

DGC