HBO Max estrena esta serie grabada en Veracruz y se basa en una de las películas más aclamadas

Ya circula en las redes el tráiler de una serie que fue filmada en el heroico puerto de Veracruz y el municipio de Boca del Río, dicha producción corrió a cargo de la famosa plataforma de streaming HBO Max, misma que ha entregado éxitos como Game of Thrones, La Casa del Dragón y Euphoria.

Se trata de una historia que está basada en la icónica cinta de Fernando Sariñana, “Amar te duele”, que se estrenó en 2002, en la que Martha Higareda, Luis Fernando Peña, Armando Hernández, Poncho Herrera y Ximena Sariñana marcaron a toda una generación.

Inspirada en “Amer te duele”

En la serie que lleva por nombre “Te quiero y me duele”, participan actores como: Jorge Salinas, Marco de la O, Erika de la Rosa y protagonizan Roberto Aguilar y Mar Sordo, al lado de César Díaz, Heider Moreno, María José Vargas, Ana Celeste, Nicolás Haza, Daniela Martínez, Pablo Carnes, Aylín Lucero, Romina Guerrero y Luis Curiel.

Serie HBO filmada en Veracruz Foto: Especial

Entre las locaciones del puerto veracruzano que se podrán ver en pantalla están la famosa calle Independencia, el callejón Melchor Ocampo en el que se halla el famoso edificio Ocampo, el malecón y otros sitios atractivos más.

Se prevee que el estreno de la serie que tiene todo para ser otro drama adolescente sea este 17 de agosto, y a partir de esa fecha tanto los veracruzanos como el mundo entero podrán ver sus sitios habituales en pantalla.

Otra de las cosas importantes que hay sobre “Te quiero y me duele” tiene que ver con que como hay comentamos aún no se ha estrenado la primera temporada y ya se ha confirmado que habrá una segunda parte, así lo dijo la creadora Cris Morena, quien ha estado al frente de éxitos como Floricienta y Rebelde Way, así que todo pinta para que sea un gran éxito, no sólo en México sino en América Latina.