Luis Fernando Peña confiesa dura la razón por la que compra tenis clones: 'son de Tepito'

Luis Fernando Peña no sólo es conocido por la película “Amar te duele”, sino también por soltar verdades que lo mantienen humilde, en el buen sentido de la palabra, pues ahora el actor reveló la dura verdad de por qué decide comprar tenis clones y no los originales.

Y es que Luis Fernando Peña se convirtió en víctima de críticas luego de que dio a conocer que compra tenis clones, cosa que a los puristas “sneakerheads” (gente que paga más de 50 mil por unos tenis blancos) no les pareció.

Para responderle a sus haters, el actor subió un video acompañado por su esposa, en el cual emite una dura respuesta con la que silencia la gente que gasta muchísimo dinero en calzado, que luego se les deshace por la falta de uso.

“Hay una poderosísima razón por la que yo me compro esos tenis: no me voy a comprar tenis e 11 mil pesos y tener a mis hijos sin comer es así de sencillo”, pronunció el famoso actor amigo de Martha Higareda.

“El 80% de mis tenis son clones, prefiero gastar en eso sabiendo que son clones y poder tener a mis hijos bien vestidos, bien comidos, pagar sus colegiaturas, pagar gastos de la casa, darme gustos con mi esposa, irnos a cenar, llevar a mis hijos a la feria, prefiero tener este tipo de gastos que sí son más fuertes que gastarme 11 mil o 12 mil pesos en tenis”, agregó Luis Fernando Peña, humillando a los padres ausentes y desobligados.

Tras ello, El famoso celebró y presumió que algunos de sus tenis los importa desde el mismísimo Tepiyork: “Sí, son clones, no me están viendo la cara, y sí, algunos vienen de Tepito”.

Finalmente, Luis Fernando Peña dejó claro que, mexicano que se respeta, le sabe a los tianguis y no gasta su dinero en cosas creadas específicamente para que la gente gaste y quiera aparentar que tiene el dinero de Bill Gates.

“Tengo muchos amigos que son tianguistas, tengo muchos amigos que trabajan de la piratería, amigos que mantienen a su familia en un puesto de tenis clones, o de un puesto de tacos de tripa de un tianguis o un puesto de discos, ellos son personas trabajadoras…” remarcó Luis Fernando Peña.