Héctor Parra es absuelto de 7 delitos sexuales tras ser acusado de abuso por su hija

El actor Héctor Parra, acusado de abuso sexual de parte de su hija, fue absuelto de siete delitos sexuales, informó su abogada.

La representante legal del actor dijo que todavía falta que sea juzgado por el delito de corrupción de menores, por lo que tendrá una nueva audiencia el 18 de mayo.

Esperaban fallo a favor de Héctor Parra



El día de ayer 10 de mayo se realizó una audiencia en la que los abogados de ambas partes descargaron las pruebas sobre el caso.

La abogada de Héctor Parra señaló que por su parte ella presentó los alegatos por los que consideraba que el actor merecía una sentencia absolutoria.

La representante legal del actor señaló que al final de dicha audiencia, Héctor Parra tuvo la oportunidad de hablar al final puntos de su verdad y de sus circunstancias de vida con su hija.

La abogada señaló que tras el estudio de todas las pruebas ella cree que es inocente.

¿Qué pasó con Héctor Parra y su hija?

En agosto de 2020 el Héctor Parra fue acusado por su exesposa Ginny Hoffman y su hija menor de edad de haber abusado de ella.

Ginny ofreció una entrevista para una revista en la que reveló que la niña sufrió el abuso cuando tenía entre 9 y 10 años. “¡Qué horror!, te tocan lo más sagrado que hay en tu vida, pero soy una persona totalmente creyente de Dios y sé que el único que me saca de la mano”, dijo en aquella publicación.

La actriz señaló que durante su matrimonio sufrió violencia psicológica: “Hubo agresiones psicológicas, físicas jamás se las permitiría, pero me hacía sentir menos, fea, inútil. Héctor es una persona muy tóxica, necesita atención, tiene problemas en todas las áreas de su vida”.

Hoffman contó que cuando se separaron ella y Héctor Parra establecieron algunas reglas para que pudiera ver a su hija, hasta que finalmente la menor comenzó a pedir que no la dejaran a dormir en casa de su papá para después decir que no quería verlo nunca más. No fue sino hasta junio de 2021 cuando el actor fue detenido y llevado al reclusorio oriente.