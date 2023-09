Hermano menor de Luis Miguel aparece por primera vez en México y así se ve actualmente | VIDEO

Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel, se dejó ver por primera vez en muchos años y sorprendió con su gran parecido físico con El Sol.

El hermano de Luis Miguel fue captado en el aeropuerto de Guadalajara cuando se dirigía hacia Madrid.

Sergio Basteri llevaba un conjunto deportivo en color azul marino con franjas rojas, portaba unos lentes oscuros y estaba siendo resguardado por El Doc, el hombre que fue una de las personas más cercanas a Luis Miguel y a quien le entregó a su hermano de seis años para que lo cuidara tras la desaparición de su mamá Marcela Basteri.

El Doc trataba de impedir que la prensa se le acercara a Sergio, pero Despierta América logró hablar con el hermano del cantante, quien se limitó a decir que lo dejaran en paz.

“Yo no soy personaje público y simplemente les pido que me dejen en paz”, fueron las únicas declaraciones que dio Sergio Basteri y pese a que la reportera seguía insistiendo para que hablara, él optó por ignorar las preguntas y no volvió a pronunciarse.

El Doc salió a la defensa de Sergio Basteri y hasta agredió a la reportera con tal de que no grabaran al hermano de Luis Miguel.

¿Qué hace actualmente Sergio Basteri, hermano de Luis Miguel?

Sergio Basteri es el hermano menor de Luis Miguel, nació el 17 de mayo de 1984, por lo este 2023 cumplió 39 años de edad.

De acuerdo con Luis Miguel, la serie, Sergio también quería seguir los pasos de El Sol en la música, sin embargo, el cantante impidió que su hermano entrara en el medio artístico, para protegerlo de las intenciones de su abuela, quien pretendía sacar provecho del menor.

Sergio Basteri hace unos años atrás Foto: Especial

Sergio Basteri se presentó en un programa de televisión en donde cantó para el público cuando era niño.

Actualmente se sabe muy poco de su vida personal, pero se dio a conocer que el hermano de Luis Miguel vive en Madrid, tiene una o dos hijas y trabaja en una tienda departamental.

Además de que en su estancia en México, vivió en Guadalajara y trabajó como mesero en un restaurante, en el que se enamoró de una joven que era familiar del chef del negocio.