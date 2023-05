Luis Miguel recuerda a Marcela Basteri con conmovedora FOTO este Día de las Madres

El cantante Luis Miguel sorprendió la mañana de este 10 de mayo, Día de las Madres, al celebrar esta fecha conmemorativa a su manera y es que El Sol de México recordó a su mamá, Marcela Basteri, con una emotiva foto.

Luis Miguel compartió una imagen en Instagram en la que aparece él cuando era niño y está acompañado de su madre Marcela Basteri.

Aunque el cantante no añadió ningún mensaje con la instantánea, los fans de Luis Miguel se conmovieron ante la situación, pues esta ha sido una de las pocas ocasiones en las que el artista se manifiesta públicamente sobre su mamá.

Desde que Luis Miguel anunció su gira en América para este 2023, el intérprete de “La incondicional” se ha mantenido muy activo en redes sociales anunciando las fechas y la venta de boletos de sus próximos conciertos.

¿Qué pasó con la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri?

Luis Miguel es muy reservado con su vida privada y por años se ha desconocido el paradero de Marcela Basteri.

En la serie de El Sol en Netflix se dio un vistazo a lo que habría ocurrido con la mamá del cantante, según el programa la mamá del artista desapareció y Mickey, cómo también era conocido el artista, visitó un hospital psiquiátrico con la esperanza de encontrarla, pero no fue así.

te puede interesar Exdirector de Interpol México afirma que la mamá de Luis Miguel ¡Está viva!

Nunca se supo que ocurrió con la mamá de Luis Miguel, existen varias teorías que indican que está viva y vive en las calles de Argentina, otras dicen que murió en un tiroteo, otras más indican que su cuerpo fue hallado en una fosa común en España, pero ninguna se ha verificado.

Andrés García, quien fue amigo cercano de Luis Miguel y quien vio al Sol como un hijo, reveló n alguna ocasión que el culpable de la desaparición de Marcela Basteri fue el papá de Mickey, Luisito Rey.

Andrés García realizó fuertes declaraciones al respecto y contó cómo fue que Luisito Rey le pidió ayuda. "Tú que conoces a todo mundo, necesito eliminar a Marcela porque quien sabe qué...", estando El Sol en la otra habitación.

"Yo ya andaba de mal genio con Luisito por qué estaba procediendo mal, entonces cuando me dice a mí lo de Marcela, le dije 'No Luisito estas mal, ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas y yo lo sé, a mí no me vas a contar una historia', entonces llame a Mickey y le dije, 'Tu ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá", platicó Andrés García.

“Micky no pudo hacer mucho. Años después, Luis Miguel me preguntó porque (sobre la muerte de su madre), Luisito hizo correr la historia de que Marcela se había fugado con un productor, pero fue una falacia para justificar la desaparición de Marcela”, concluyó el actor.