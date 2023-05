Hijo de Monarcas, fábula sobre identidad, migración y transformación

Alexis Gambis, biólogo y cineasta franco-venezolano, toma a la mariposa monarca como punto de partida para abordar una fábula sobre la identidad, la migración y la transformación de un individuo. En Hijo de monarcas, protagonizada por Tenoch Huerta, narra la historia de Mendel, un biólogo michoacano que radica en Nueva York, pero que vuelve a su pueblo natal para sanar cicatrices del pasado.

“Muchas de mis películas son fábulas o alegorías, pero también hablan de temas fuertes. La fábula es interesante porque no tiene estampa de tiempo, puede existir indefinidamente; tiene algo inmortal”, dijo a La Razón el director de la cinta, quien señaló que esta historia nace por el interés en la mariposa monarca.

Gambis detalló que en su trabajo siempre existe la relación entre el ser humano y el animal: “Girar un poco la cámara y que sea el animal mirando a los humanos, cambiar un poco esa perspectiva y explorar cómo sería el mundo si la mariposa nos viera a nosotros”, explicó el cineasta.

Agregó que ocupó a la mariposa monarca para hacer metáforas sobre la ciencia, el ritual y la cultura, ya que es un insecto que significa diferentes cosas para distintos sectores: “Cada uno tiene su perspectiva sobre la monarca. Los niños de Angangueo te dicen algo sobre ella, y si hablas con un científico de Nueva York, él tendrá otro argumento al respecto”, dijo el cineasta, quien apuntó que, en el proceso de escribir el guion, la monarca le ayudó a estructurar el largometraje.

“La mariposa sigue el desarrollo de la película: de un huevo a la oruga, al capullo, donde pasa la metamorfosis, y después el proceso de salir como un adulto”, explicó Gambis. Asimismo, abundó que el proceso de investigación para representar al pueblo michoacano fue arduo, pues pasó una larga temporada en la localidad familiarizándose con el entorno y sus habitantes.

Hijo de Monarcas tiene un imponente elenco conformado por Tenoch Huerta, Noé Hernández, Paulina Gaitán, Lázaro Gabino Rodríguez, Angelina Peláez y Angélica Aragón. “Una cosa que yo hago mucho con los actores es permitirles que participen en la formación de sus papeles”, dijo el realizador, quien señaló que cada intérprete llegó con ideas para su personaje y en conjunto fueron dándoles forma.

Alexis Gambis, quien en 2012 dirigió The color of the time, detalló que la estética visual fue fundamental, al ser una cinta que aborda el tema de la migración y la metamorfosis, cada locación debía tener su propia identidad y evolucionar paulatinamente de la mano del protagonista: “Representamos ese mundo surrealista y los colores”, explicó.

Hijo de monarcas llega a salas comerciales e independientes hoy, luego de haberse estrenado en Morelia.