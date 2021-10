¿Para quién es la canción "Digo lo que pienso" de Calle 13?

Durante la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se pusiera la canción “Digo lo que pienso” de Calle 13, esto en respuesta a las declaraciones de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

”Tiene todo su derecho a expresarse, derecho a manifestarse, hace bien, Todos tenemos derecho a manifestarnos, hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo sino manifestarnos con libertad, la libertad que no se implora, se conquista. Hay que decir lo que uno piensa”, señaló el mandatario, luego sonó la canción de Calle 13 en la conferencia.

¿A quién está dirigida la canción de Calle 13?

La canción “Digo lo que pienso” de Calle 13 fue lanzada en el año 2010 como parte del álbum "Entre los que quieran":

“Si-si-siempre digo lo que pienso

Aquí no hay armas yo me la juego inteligente

Si-si-siempre digo lo que pienso

Con 2 palabras puedo tumbarte un par de dientes

Si-si-siempre digo lo que pienso

Cuando quiero decir algo lo digo de frente

Si-si-siempre digo lo que pienso

Dejarte hablar no combina con gente valiente”

"Calle 13":

Porque @lopezobrador_ puso el video musical de 'Digo lo que pienso' en #LaMañanera. pic.twitter.com/tnttDs2sH3 — ¿Por qué es Tendencia?👻 (@porktendencia) October 25, 2021

Hay un fragmento de la canción que dice: “Hoy te va conocer el mundo entero /Te voy a ser famoso pero por periquero/ Alcalde drogadicto con cara de idiota”, por lo que surgió la duda de a quién está dirigida la canción de Calle 13.

La canción llamó la atención de Jorge Santini, quien fuera alcalde de San Juan, y de Sandra Torres, quien fuera presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Torres se opuso a la difusión del tema e instó al público a enviar cartas a la Comisión Federal de Comunicaciones para evitar su transmisión radial.

Por su parte, Residente, integrante de Calle 13, dijo que no estaba dirigida a nadie en especial sino que el público le ponía el nombre que quería.

“Ustedes le ponen el nombre que quieran. Cuando hago música, deja de ser mía para ser del público y la gente le pone el nombre que quiera”, señaló el cantante cuyo nombre real es René Pérez, cuando se le cuestionó si se refería a Jorge Santini.

“La letra está bien pensada y preparada para cualquier tipo de ataque. En el disco Residente o Visitante aún no estábamos preparados”, señaló el rapero.

