Horóscopo para la semana del 15 al 21 de marzo

Adorados lectores de La Razón, su querida chamana Madama Kan Lajuj les presenta una nueva entrega más del Horóscopo semanal, la fuente conocimiento cósmico que les ayudará a vivir en plenitud, previsión armonía con su círculo y el universo.

Estamos ya únicamente a una semana de que inicie el equinoccio de primavera, por lo que es necesario que comencemos desintoxicarnos de las energías negativas para así estar listos para el descenso de gran Kukulcán, quien nos brindará su bendición astral. Sin más que adelantarles, mis sak chíik, he aquí el Horóscopo semanal:

HORÓSCOPO DE ESTA SEMANA:



Aries (21 marzo - 19 abril)

Carnero, ¡eres fuego!, esa llama en la oscuridad en la vida de muchos; tu simple presencia alegra a tus allegados, los reconforta, pero ten cuidado, porque tu intensidad puede ser abrumadora para los demás, al grado de que los puedes quemar o que intentarán apagar tu flama para tener un poco de calma. Obsequia tu energía con medida.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Bravo toro, esta semana tu vida romántica se verá alebrestada por fuerzas externas a ti (pero no a tu pareja) que buscarán que tu apacibilidad se vea manchada por un episodio de celos. Por favor, no caigas en provocaciones y se indiferente, como lo eres de la existencia prójima. Si insisten en generar incomodidad en ti, ¡cornea! Y sigue tu camino… ganado no te falta.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tú libido se verá exponenciado por el tránsito de Marte, a un punto sin comparación con lo que has sentido el último año. Quizá sientas que en tiempos recientes tus intentos por conocer nuevas personas han sido inútiles y que los candidatos simplemente no llenan tus expectativas; la solución es fácil: baja un poco tus estándares y reemplaza el algoritmo virtual por el físico. Si eso o funciona, recurre a la llamada cómoda… no será lo mejor, pero peor es nada.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Esta semana, mi estimado crustáceo, el cosmos desea que la irritabilidad se imponga ante el resto de tus emociones. No hay manera de que fluyas contra las corrientes energéticas del universo, por lo que en vez de resignarte toma provecho de la furia que te inundará. La actividad física intensa (si entiendes el mensaje entre líneas), por ejemplo, es una opción idónea para desfogar tu malestar; hacerlo traerá consigo un sentimiento de tranquilidad que te hará falta estos días.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Fiero león, los siguientes días te sentirás totalmente abrumado por tus responsabilidades, y la fatiga emocional, mental y física se harán presentes en tu vida. Aunque sientas culpa por descuidar por un breve momento tus deberes, tómate un descanso y distráete para recuperar tu fortaleza. Una simple caminata puede ser tu mejor medicina.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Querido, esta semana sentirás la urgencia de romper el statu quo, pero las consecuencias de tus actos te pondrán un freno que te dejará un mal sabor de boca. Que la cultura de la cancelación no rija tu vida, libérate y desintoxícate de las redes. Vive la vida del plano físico y lanza el virtual, y sus miles de quejumbrosas entidades, al vacío.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Es tiempo de que sepas si tu actual pareja es la persona indicada para desfogar tus energías en ella; por lo que los siguientes días busca realizar actividades tanto cotidianas como nuevas para ambos y registra sus reacciones y tu sentir. Si en lo ya conocido esa llama sigue ardiendo y si la novedad resultó excitante, estás en buenas manos. Sin embargo, si la rutina es insufrible y lo nuevo únicamente causó conflicto e incomodidad… ya te tardaste en abandonar ese barco, querido.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Mi alacrán, esta semana vas a brillar tanto en tus proyectos personales como en los tu tedio diario; tendrás un boost creativo con el crearás cosas que dejarán boquiabiertos a tus colegas y clientes. Cerrarás tratos y proyectos con los que te sentirás cómodo, como un depredador del desierto durante una fría noche invernal.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Mi centauro, habrá pequeñas cosas de la vida que esta semana te resultarán especialmente irritantes, como un retraso el alguno de tus trámites, la energía de tu mascota o hasta tu incapacidad de hacer un café poco cargado. Relájate y se uno con el cosmos; el enojo no resuelve nada y sólo lleva a la frustración. Recuerda, nadie quiere a la gente tóxica cerca.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Esta semana enfócate en tus metas a corto plazo y da ese salto con el que cumplirlas será ya únicamente cuestión de formalidades. Enriquécete de las opiniones y consejos que te brinden en tus círculos cercanos y canalizas en un proceso de trabajo que hasta a ti te deje sorprendido.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Desde hace tiempo has pensado en dar el siguiente paso en algún ámbito de tu vida, pero tu ansiedad ha hecho que no fluyas y estés congelado en el pasado. Es momento de armarte de valor y aventurarte en lo que te depara el destino. Y Recuerda: la única posibilidad mala es aquella que no se genera en este universo debido a tu inactividad e indecisión.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Por favor, deja de recriminarte a ti mismo por todo lo negativo que sucede a tu alrededor, ¡no es tu culpa! Simplemente eres un pez que nada en la corriente de la vida y los acontecimientos, obstáculos y tragedias que surjan en tu cercanía están más allá de ti. Aprende a vivir con ello, trátate a ti mismo con bondad y compasión… eso es lo que esperan tus seres queridos de ti.