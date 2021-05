Horóscopo para la semana del 17 al 23 de mayo

Queridos lectores de La Razón, llega una edición más de sus esperado Horóscopo Semanal, cortesía de su adorada chamana: su confiable guía astral enfrentar aquellos caminos desconocidos que el destino les depara destino de acuerdo a su signo zodiacal.

Amados, estamos a mediados de mayo y a nada de que inicie el reinado cósmico de Géminis, el signo dual. Esto, al igual que el complicado signo de aire, significa que las energías astrales sean dimorfas, lo cual hará que el destino se bifurque en dos caminos. Ninguno de estos es necesariamente “bueno” o malo”, o “correcto” y “erróneo”, pero será tiempo de hacer elecciones con cautela. Sin más que adelantar, he aquí el Horóscopo Semanal:

HORÓSCOPO DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Aries, te parecerá un poco errático el comportamiento de tu pareja, amante o pretendiente (o todos los anteriores), lo cual te orillará a una confrontación directa que terminará en un conflicto escalado. Sus acciones, sin embargo, son simplemente señales y sugerencias para fortalecer la relación. Deja de pensar impulsivamente y analiza las situaciones para que sean a tu favor. No seas un “fifas”.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Tauro, has trabajado en tu autoestima y en tu fortaleza interior, lo cual es admirable y esencial para que entables una relación con otro individuo. Es momento de que embistas a aquella persona que te interesa y le pongas el menú sobre la mesa: tus cualidades, debilidades y flexibilidades; pero esto no es para que dicho ser decida, sino para que analices sus respuestas y veas si es digno o no de tu compañía.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Géminis, ha llegado a tu vida una persona que te ha encantado con su carisma, inteligencia y corporeidad; sin embargo, tus intenciones trascienden la debilidad humana de la carne y sólo buscas una amistad nueva. Las señales que emanas son duales, por lo que te tienes que asegurar de dejar 100 por ciento claro lo que pretendes, pues la gente suele malinterpretarte.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Cáncer, se está generando una tensión erógena entre tú y una persona que pertenece a uno de tus círculos sociales más cercanos. La pregunta es ¿ poseen la madurez suficiente para darle rienda suelta a sus deseos carnales y fortalecer la amistad? ¿O su unión generará conflicto en su grupo y lo desmoronará? Mírate el espejo detenidamente… sabes la respuesta.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Leo, eres dueño del poder y capacidad para dejar ir, pero tus convenciones judeocristianas hacen que creas que debes aferrarte para ser pleno. La única doctrina, mi león, es la de tu plenitud y sabes que si sigues en la situación que impera tu vida sólo te hundirás en un espiral de depresión y asco. Líbrate de tu yugo y ten un nuevo comienzo.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, los astros y tu linaje han confabulado en tu favor por lo que próximamente serás acreedor a un patrimonio de un antepasado que te tenía en gran estima. Sin embargo, las envidias no se harán esperar por lo que te enfrentarás a familiares que intentarán arrebatarte lo que por derecho cósmico es tuyo. Corta lazos con dichas sanguijuelas, las cuales han dejado ver tras su máscara.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Libra, amor te espera esta semana; sin embargo, debes estar dispuesto a confiar no en tu corazón, sino en tu instinto. Tu intuición te guará a aquella persona que cambiará para bien tu mundo, pero a simple vista creerás que el cosmos te está jugando una broma, ya que será quien menos te imaginas. Deja los prejuicios y abraza tu destino.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio, lo últimos eventos de tu vida han hecho que la depresión empiece a acechar tu espíritu. Es momento de que saques el veneno como lo haces con tu círculo cercano y enemigos, y lo canalices en los pensamientos negativos. Medita, ve a terapia y escucha a su subconsciente, ello te permitirá salir avante.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, los seres con los que compartes tu espacio vital te sorprenderán esta semana ¿para bien o para mal?, eso depende de cómo sea tu relación con ellos. El evento que se avecina tendrá dos posibles consecuencias: el fortalecimiento de tu círculo socio afectivo o el desmoronamiento de tu capacidad de sentir empatía y confiar en el prójimo.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio, esta semana la iniciarás cumpliendo una de tus metas más recientes, lo cual te inspirará a, como dirían los “Godínez”: “dar el extra”. Querido, son tiempos positivos para tus intereses y debes enfocarte en ellos; de lo contrario perderás el “momentum” y te será difícil recuperar el ritmo.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Acuario, iniciarás la semana con una profunda conexión emocional que te permitirá conocerte más a fondo y aumentar tu capacidad de empatía con las personas cercanas a ti. Buenas noticias para tu amante: al fin logrará entender aquello que te suele recriminar y que saca a colación a la menor oportunidad. No lo olvides: tu paz ante todo y si aquel tópico te parce una burla, la soltería es la opción.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Piscis, el drama impera en tu vida, pero tu pericia en el tema te convertirá en un faro para aquellos cercanos a ti que están luchando para escapar de una situación cuya toxicidad solo empeora. Comparte tu sabiduría e inspira a tus allegados a sobreponerse de su tragedia. Te verán como el sabio del grupo, aquel ser cuya palabra es capaz de forjar destinos.