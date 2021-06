Horóscopo para la semana del 21 al 27 de junio

Estimados lectores de La Razón, su amada chamana Madama Kan Lajuj les presenta una nueva edición de su querido Horóscopo Semanal, su guía más exacta de conocimiento cósmico que les permitirá llevar su vida con plenitud, templanza y recobrar las riendas de su existencia.

Preciosos, esta semana llega el Solsticio de Verano, un evento astral que a lo largo de la historia de nuestra especie ha tenido gran significancia en procesos culturales. Este 2021 tú lo puedes tomar como punto de partida para generar esos cambios significativos que necesitan tu vida, si es que necesitas excusarte con algo para hacer algo por ti. Sin más que decir, he aquí su Horóscopo Semanal:

HORÓSCOPO DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Aries, tu espíritu imaginativo se verá estimulado por los movimientos astrales, lo cual será perfecto para que hagas crecer tu área de las humanidades e imaginación. Tomate un descanso de tu ajetreada rutina y tóxica, y dedícate a alimentar tu mente, cuerpo y espíritu con aquellas cuestiones banales que te hacen regocijarte.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Tauro, esta semana sentirás diversos impulsos que te resultarán interesantes pero extraños, e incluso te harán dudar respecto a tus convicciones; bravo toro, es momento de que dejes la apacibilidad un momento y te atrevas a experimentar estos llamados, por más contrarios que puedan resultar a tu normalidad. Embiste la rutina y prueba la novedad.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Géminis, en tu círculo más cercano hay un traidor que te está jugando sucio y busca sabotearte, aunque (debido a su falta de conexiones sinápticas) el único que quedará como un circo entero será él/ella. Debes aprender a identificar las señales de esa doble cara y hacerle creer que su máscara de aliado es impenetrable. Juega tus cartas con sabiduría y prepárate para dar el golpe que lo destruirá.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Cáncer, debes aprender a separar tu lado emocional del práctico para convertirte en un maestro de las artes del subterfugio, como Lupin. Esto te permitirá generar una estrategia para tus metas próximas a corto plazo, en las cuales podrás explotar las buenas intenciones de quienes se crucen en tu camino sin parecer un avorazado.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Leo, en tu vida laboral te va a llegar una oportunidad que no debes dejar pasar, en especial en tiempos de explotación laboral y malos manejos empresariales, como los que han quedado al descubierto a raíz de la pandemia. Aférrate y no lo desaproveches, no seas aquel individuo que se cree jefe y no sabe ni ir al baño sin ayuda. Conviértete en un líder y ejemplo para tus colegas.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, algún hecho o suceso te inspirará y terminará con el bloqueo mental que has arrastrado durante ya un tiempo; sin embargo, si no enfocas tus energías en las posibilidades que se te abrirán, aquello no será más que un mal recuerdo como los de tus tristes amores. Medita si es necesario para que logres aterrizar aquello que llegará a tu psique y pues pon manos a la obra, que las acciones dicen más que las palabras.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Libra, recientemente una persona llamó tu atención por todas las posibilidades amatorias y de crecimiento que te ofrece; pero, desgraciadamente, para dicho ser no representas nada más que un desahogo de estrés ocasional. La dignidad está primero y deja de insistir, pues eso no cambiará las cosas y hará que quedes como un mero “simp” o falto de amor. La vida sigue y debes fluir.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio, puede que en estos momentos de tu vida estés pasando por algo que tu llamas “la era de la liberación”, pero en el fondo sabes que deseas ciertas ataduras y rutina para vivir. A diferencia de otros astrólogos que te dirán o que sigas en el libertinaje o ya sientes cabeza, yo te recomiendo que trasciendas el espiral de la convencionalidad y logres una relación poliamorosa estable y fuerte. Puede que tras ello seas tú quien de los consejos.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, es tiempo de que dejes atrás aquellos conceptos e ideología moralina con la cual fuiste educado en el yugo familiar, y experimentes los distintos artes eróticos y variantes de lo que es la sexualidad humana (legal). Como dirían en la libertaria Ciudad de México: “si no da asco no sabe rico” y “sin miedo al éxito, papi”. Explota tu soltería o liquida tu relación para lograrlo.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio, esta semana tus ánimos sociales están por los suelos y no tendrás ganas de sumarte a las actividades comunales a las que se te invitará. Esto es debido a la falta de práctica surgida por la pandemia y la reclusión en la que lidiar con otros individuos es cosa de antaño. Empero, anímate a reanudar tu vida de interacción con otros humanos, te hará bien. (Si las molestias y emociones perduran se recomienda ir a terapia).

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Acuario, pasará por tu mente la idea de que eres incapaz de satisfacer los deseos carnales de tu pareja/amante, lo cual, temo decirte, es cierto pues tienes miedo de experimentar y probar cosas nuevas. La comunicación con tu compañero es primordial para saber sus gustos e intereses, por lo cual es imperativo que tengas una profunda y larga plática al respecto.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Piscis, una serie de opiniones que emitirás respecto a un tema delicado te causará problemas con personas cercanas a ti, pero te abrirá las puertas en un circulo social que empatiza contigo y es de los autoproclamados “en resistencia”. Las ideas progresistas son necesarias para los cambios sociales y personales, por lo que abraza a tus nuevos compañeros en "armas". Los conceptos rancios puedes sepultarlos.