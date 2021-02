Horóscopos para la semana del 15 al 21 de febrero

Queridos lectores de La Razón, este día llega el amanecer de una nueva era de esta su querida casa editorial: el horóscopo semanal cortesía de su servidora, Madama Kan Lajuj. Estrenamos este explorar de las energías cósmicas justo en una semana con grandes flujos espirituales.

Por ello, mis adorados les presento lo que ´las energías astrales' les deparan para que el universo conspire a su favor y les ilumine el corazón.

horóscopos de la semana

Horóscopos La Razón, Aries Gráfico: La Razón de México

Si tu tiempo, y la pandemia de COVID te lo permite, podrás conocer a alguien que sacuda tu mundo; puede que no compartan algunos ideales, pero no dejes que eso sea un impedimento; debes de ser tolerante si no compartes todo ideológicamente, pero explota lo similar para crear una conexión estable y que pueda fortalecerse con el tiempo.

Horóscopos La Razón, Tauro Gráfico: La Razón de México

No dejes que tus inclinaciones natas de proteger a tus seres queridos te hagan generar un conflicto con ellos, pues recuerda que cada quien debe aprender de sus errores. Si ves que alguien cercano a ti está a punto de cometer algo de lo que se pueda arrepentir, ¡no intervengas! Podría ser contraproducente y te podrían culpar de los resultados negativos. Esta semana se como un buey en la pradera: observador, firme e indiferente.

Horóscopos La Razón, Géminis Gráfico: La Razón de México

Tu energía dual puede ser abrumadora para aquellas personas que no son tan gustosas de las emociones fuertes o que no tienen la paciencia necesaria para conocerte a fondo, en tus virtudes y agonías. Esto es algo que tú sabes y que no debes dejar que te importe; disfruta de tu ser.

Horóscopos La Razón, Cáncer Gráfico: La Razón de México

Es momento de que abras tu caparazón a aquella persona que amas y que fluyas como el agua junto a tu pareja. Canaliza tus energías: si has pensado en comenzar a ejercitarte, ¡hazlo! Libera endorfinas y con este sentimiento de relajación disfruta de tu soltería, en caso de que lo seas; esa seguridad atraerá a “peces” a tu nido.

Horóscopos La Razón, Leo Gráfico: La Razón de México

Eres una fiera impulsiva ¡enorgullécete de ello! Sigue tus instintos y sé fiel a ti mismo; date gustos y sacia tus pasiones. Si eres ávido usuario de las distintas aplicaciones para citas, conviértelas en tu zona de casa y no permitas que el algoritmo se entrometa en tus objetivos; y quizá creas que nadie está a tus alturas, pero déjate llevar, podrías descubrir algo que no sabías que te gustaba.

Horóscopos La Razón, Virgo Gráfico: La Razón de México

Necesitas compartir tus sentimientos de manera adecuada con tus seres queridos para no generar malentendidos; la diplomacia será el ingrediente clave para ello. Que la obstinación no sea tu mantra, sino la empatía y el entendimiento, que se conviertan en tu estandarte. Sé un amante, no un peleador.

Horóscopos La Razón, Libra Gráfico: La Razón de México

Aunque la armonía y el equilibro sean algunos de tus rasgos característicos, debes recordar que en lo que se refiere a las emociones humanas el balance, aunque no es inalcanzable, requiere de un gran trabajo, esfuerzo y voluntad; cualidades que posees, pero de las que podrían carecer aquellos con los que te relacionas. Por ello, esta semana no intentes establecer un orden… sólo ¡déjate llevar!

Horóscopos La Razón, Escorpio Gráfico: La Razón de México

“El Rey Escorpión” ¿Te suena esa película? Esta semana te sentirás como tal, pues muchas personas intentarán ganarse tu favor y hasta parecerá que desean servirte. No lo malinterpretes, sabes que están tras algo: Tú. Sin dejar de tenerlo en mente, disfrútalo, aprovecha al máximo, pero no les des ni una pizca de nada.

Horóscopos La Razón, Sagitario Gráfico: La Razón de México

Puede que las propuestas que te lleguen te parezcan aburridas, simplonas y sin creatividad; que no despierten ni la mínima chispa de tu espíritu aventurero. Sin embargo, recuerda que estamos en una CRISIS SANITARIA GLOBAL en la que no hay muchas opciones. Por ello saca tu lado optimista e intenta disfrutar; y si algo no te termina de convencer, siempre puedes concluirlo e irte.

Horóscopos La Razón, Capricornio Gráfico: La Razón de México

La emoción a veces tiene un precio que tu practicidad y prudencia a veces no están dispuestas a pagar. Esta semana sal de tu zona de confort y ni se te ocurra andar de pesimista: el destino no está escrito, tal como te gusta creer. Arriésgate y háblale a esa persona especial, que deseas que te tome por los cuernos.

Horóscopos La Razón, Acuario Gráfico: La Razón de México

Para ti esta semana estará de grandes niveles de sensibilidad; no lo veas como algo que pueda resultar en un fiasco, mejor toma eso que consideras que puede tornarse en un drama incómodo e innecesario y transformarlo en seguridad exuberante. Y por favor, evita reaccionar pasivo-agresivo, o harás que aquellos que desean que naveguen tus aguas prefieran quedarse en tierra firme.

Horóscopos La Razón, Piscis Gráfico: La Razón de México

Tu intuición casi no suele equivocarse y te ha permitido generar lazos fuertes con aquellos que te importan. Sin embargo, es momento de que dejes de vislumbrar y seas más analítico con las señales directas que te emiten, préstales atención y si tienes duda ¡Pregunta! Así se llega a Roma y de esa manera también puedes llegar al corazón (o la cama) indicado.