Con su trabajo anterior dirigiendo algunos cortometrajes, ya había quedado claro el talento de Michelle Garza Cervera como contadora de historias lo mismo tensas e inquietantes que originales y profundas, lo cual quedó más marcado con su ópera prima Huesera, ahora la película más nominada a los Premios Ariel, aspirando a llevarse 17 categorías después de tener un paso notable por festivales fílmicos internacionales, como los de Tribeca y Sitges, al igual que los mexicanos Feratum, Mórbido y el de Morelia.

La importante presencia que ha logrado Huesera dentro de la entrega de galardones más prestigiosa del cine mexicano es una prueba más del buen momento por el que actualmente pasa el cine de terror en todo el mundo, incluyendo a México; se trata de un género que constantemente ha sido relegado a segundo plano como mero entretenimiento por críticos de cine y por la misma industria al momento de premiarse a sí misma, pero que cuenta con largometrajes de cierta profundidad y alta calidad que le han ayudado a tomar fuerza en años recientes, recibiendo reconocimiento.

“El horror ha estado ahí siempre, nos encanta y hay grandes obras cinematográficas del género, en los últimos años ha habido un boom con narrativas más radicales o experimentales como con Jordan Peele, Robert Eggers y Ari Aster, me emociona que de pronto haya este foco un poco más masivo, porque muchas veces el cine de horror se queda en un nicho y todo esto también tiene que ver con que Huesera esté siendo así de bien recibida y con que haya tenido más oportunidades”, comentó Michelle Garza Cervera, en entrevista con La Razón.

“Siempre debes poner primero a tu personaje y el conflicto, tener una visión y el género le sirve a eso, no al revés, con Huesera nunca nos interesó tener un tipo de fórmula, al contrario, le dábamos a la película lo que necesitaba en cuestión dramática y particular, como amante del horror me gusta cuando sirve para decir algo más, no para cumplir con una expectativa de mercado”, mencionó la cineasta mexicana sobre cómo es hacer cine de terror alejándose de los clichés propios del género, desde su experiencia con su ópera prima y en su filmografía en general.

El auge actual del cine de terror se debe en gran medida a lo que muchos definen como terror elevado, un término del cual la directora no está del todo convencida y en el que algunos han querido colocar a su primer largometraje.

Me importa mucho narrar desde aquí [México], no es fácil vivir como guionista y directora en México y estoy viendo la forma de poder mantener ambos rumbos de alguna manera, aunque suene muy ingenuo

Michelle Garza Cervera, Directora

“Históricamente siempre ha habido este cine que ahora parece que es nuevo, el horror elevado, pero realmente desde el inicio del cine había muchas películas de género [que podrían entrar dentro de esa clasificación] que son maravillosas; creo que este término es como una estrategia de mercado actual para personas que quieren vender sus películas, pero cualquiera que analiza un poquito el cine de los años 60 y 70 puede ver que esto ya se estaba haciendo con historias que no son solamente para entretener, sino que hablan de la condición humana y cosas muy complejas”, expresó la realizadora.

En su ópera prima, Garza Cervera aborda la historia de Valeria, una mujer que está embarazada y en ese proceso descubre que un ente maligno pone en peligro su vida, el cual la seguirá, incluso cuando dé a luz. Desde el horror, la cineasta explora la maternidad y los procesos emocionales y físicos que vive alguien que decide convertirse en madre, así como los prejuicios y exigencias que dicta la sociedad.

Filmes más ambiciosos

Mientras llega el momento de saber cuántos galardones se llevará Huesera en la 65 entrega del Ariel, entre éstos del de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original, la realizadora ya trabaja en sus siguientes proyectos, con los que seguirá experimentando dentro del horror que tanto le gusta.

“Ya tengo formada mi siguiente película, es más ambiciosa que Huesera y tiene muchas dificultades, es un reto, es indie, es mexicana y está muy arraigada a nosotros, es similar a Huesera; también estoy en pláticas con otros proyectos que ya son de otra índole y más de estudio, ya estoy en esas conversaciones y me emociona mucho dar ese paso en algún momento, porque quiero aprender cómo se hace una película de ese tamaño y a la vez ver cómo es que se hace esa negociación para mantener mi voz y mi autoría”, compartió la también guionista.

Los próximos pasos de Garza Cervera en el cine podrían llevarla también a dirigir fuera de México, tal como pasó en su momento con otro cineasta mexicano que igualmente llamó la atención por su manera de contar historias de horror: Guillermo del Toro.

“Ya estoy en pláticas, de hecho ya tengo un par de proyectos en ese rumbo, pero a mí me importa mucho narrar desde aquí [México], no es fácil vivir como guionista y directora en México y estoy viendo la forma de poder mantener ambos rumbos de alguna manera, aunque suene muy ingenuo”, se refirió la cineasta sobre su posible salto para hacer cine en otros países.

Para terminar y como parte de una nueva generación de cineastas que está interesada en contar historias de horror en las pantallas, la directora nominada al Ariel contó cómo percibe el momento actual por el que dicho género cinematográfico pasa en nuestro país.

“Yo veo muchas voces que vienen, me emociona mucho ahorita ir a las escuelas a dar pláticas y conocer a tanta juventud efervescente que está ilusionada por el género y por saber que no tienen que ajustarse a ninguna fórmula porque pueden ser ellos mismos, nos van a sorprender”, finalizó Michelle Garza Cervera.

La entrega de los Premios Ariel será el próximo 9 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, es la primera vez que la gala se realiza fuera de la Ciudad de México.