Hospitalizan de emergencia a Kimberly Irene y preocupa a seguidores, ¿de qué la operaron?

Kimberly Irene 'La Más Preciosa', dio a conocer por medio de sus redes sociales, que se encuentra hospitalizada tras someterse a una cirugía de emergencia por un inesperado problema de salud. La situación generó preocupación entre sus seguidores.

Fue este sábado que la amiga de Wendy Guevara, Kimberly Irene, fue hospitalizada a tener piedras en la vesícula, de acuerdo con lo que compartió en sus redes sociales posteriormente.

En redes sociales, se detalló que la influencer tenía ocho piedras en la vesícula, por lo que fue intervenida para que dichas fueran retiradas. Tras la operación, la famosa reveló que no podía hacer demasiada fuerza en el estómago, por lo que le costaba trabajo moverse.

Kimberly Irene es hospitalizada por problemas en la vesícula. Foto: Instagram

Cabe recordar que hace unas semanas, Wendy también fue hospitalizada e intervenida quirúrgicamente por problemas en la vesícula.

Kimberly Irene da detalles sobre su cirugía de emergencia

Fue por medio de sus redes sociales que Kimberly Irene publicó un mensaje junto con una foto donde aparece desde una camilla de hospital con una bata y una red de cabello, acompañada por su pareja, Óscar Barajas. La mujer trans también aparece con las piernas vendadas y canalizada con suero.

"En las buenas, en las malas y en las peores, siempre a tu lado", fue el corto mensaje con el que dio a conocer un poco sobre su estado de salud tras ser intevenida por tener piedras en la vesícula. Algunos de sus seguidores bromearon con que la famosa tendría un bebé con su pareja, mientras otros desearon una pronta recuperación a la celebridad de internet.

La creadora de contenido también compartió una fotografía donde se mostraba un frasco que podría contener los cálculos biliares que le extirparon durante la operación. Asimismo, explicó que no tenía permitido tomar líquidos antes de su cirugía y señaló que le dolía el abdomen, ya que "le hicieron cuatro hoyitos" como parte de la cirugía.

Por medio de historias en sus redes sociales, la leonesa compartió que se encontraba nerviosa antes de ingresar al quirófano, donde se sometería a una cirugía de la vesícula.

Kimberly Irene habla de su estado de salud

Kimberly Irene subió a su canal de YouTube un video tras salir de la operación, donde se encontraba en compañía de su pareja, quien era el encargado de cuidarla en este vulnerable momento, donde mostró que incluso le costaba trabajo sentarse.

"Me duele mi panza, pero me arde mi ombligo, pero bendito Dios salí bien, ya me quite las vendas de los pies y ahorita me puse a caminar poquito pero me mareé", destacó Kimberly Irene 'La Más Preciosa', quien detalló que "se haría la loca", en el sentido de no mostrar en el hospital sus mareos y otros efectos posteriores a la operación de emergencia.