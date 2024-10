Hospitalizan a productora de Venga la Alegría, este es su estado de salud

La productora del programa matutino Venga La Alegría, Maru Silva, vivió momentos de angustia recientemente, pues fue hospitalizada de emergencia por problemas de salud. La noticia generó preocupación entre los seguidores y compañeros del reality show.

Maru Silva es hospitalizada

Fue el lunes 30 de septiembre que Maru Silva compartió a través de Instagram un par de imágenes desde el hospital, lo cual generó inquietud entre los fanáticos del matutino de TV Azteca, pues la mujer es un engranaje clave en la producción de Venga La Alegría.

“Alguien tenía que ponerme en paz, porque para mí es muy difícil hacerlo, afortunadamente nada grave, pero sí necesario”, escribió Maru, refiriéndose a la necesidad de una pausa para cuidar de su salud, provocada por una emergencia.

"No me gusta que esta pausa haya sido de esta manera, pero pues aquí estoy, aprendiendo a cuidarme, a darme tiempo, a no estar pensando solo en trabajar y trabajar, a tener paciencia, mucha paciencia", mencionó la productora.

La mujer agradeció poder estar con sus seres queridos en estos sensibles momentos donde debe cuidarse, además de agradecer a Dios por "todas las bendiciones de su vida".

La publicación se viralizó en redes sociales y generó una ola de comentarios de quienes desean que pronto retome sus actividades en la producción. “Abrazo querida Maru”; “Fuerza Maru” y “¡Regresarás recargada! Aquí te esperamos”, son algunos de los comentarios en redes sociales por parte de sus colegas.

¿Qué le pasó a Maru Silva?

Hasta el momento, Maru Silva no ha revelado detalles sobre el padecimiento que la llevó a ingresar a un nosocomio, aunque detalló que no se trata de "nada grave". Con esto, tranquilizó a quienes la siguen y aprecian.

Los seguidores de Venga La Alegría también reaccionaron a la publicación de la productora. Además de desearle una pronta recuperación, muchos aprovecharon para aconsejarle cuidar más de su salud y evitar futuros problemas. “Tu salud es lo primero, recupérate pronto”, escribieron algunos usuarios