'House of the Dragon': Así las reacciones al segundo capítulo de la temporada

Este domingo, se estreno el segundo capítulo de House of the Dragon en la temporada dos. La precuela de Game of Thrones, ha causado sensación entre e público y la semana pasada, llegó el impactante primer episodio de la segunda temporada.

No cabe duda que Game of Thrones es una de las series más importantes en televisión. Por este motivo, House of the Dragon tiene un importante lugar en el gusto del público, al continuar con la épica historia, pero contando lo que sucedió previo a los hechos de la serie que se estrenó en 2011.

En el segundo capítulo, seguimos la historia tras la dramática muerte del hijo de Halaena y se trata de un capítulo lleno de drama e intensidad, que sin lugar a dudas dejó bastantes momentos que impactaron al público.

Resumen del capítulo 2 sin spoilers de “House of the Dragon”. #HouseofThedragon pic.twitter.com/89jD7y05di — El Profeta (@EiProfeta) June 24, 2024

A pesar de la importancia de personajes como Rhaenyra o Daemon, aseguran que el protagonista de la temporada no es ningunos de los personajes que pertenecen a los consejos verde o negro, sino un animalito que ha causado mucha empatía entre e público: un perrito callejero.

El protagonista de esta temporada de House of the dragon es este perrito 🥺🥺 #HouseofThedragon pic.twitter.com/SpO0m3g9QM — Leidy (@conquesecomeeso) June 24, 2024

¿Es que es el personaje favorito de todos? Seguro que sí

Memes de House of the Dragon X (antes Twitter)

Y es que el público encuentra que no todos los personajes de la serie son realmente sujetos que el público ame. Si bien sí hay personajes, algunos les parecen fastidiosos.

House of the Dragon memes X (antes Twitter)

House of the Dragon X (antes Twitter)

Aunque usuarios aseguran que la serie cuenta con impresionantes cameos en su segundo capítulo y hasta crossovers, como el mundo de Harry Potter en House of the Dragon, ya que señalan que Aemon Targaryen es idéntico a Lord Voldemort por su esquelético físico.

Aunque algo que el público no ha disfrutado del todo es el final, pues se preguntan el motivo por el cual desde el capítulo pasado, los episodios terminan con escena de Alicent.