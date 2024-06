Así era la perturbadora escena del primer capítulo de House of the Dragon, 'Sangre y Queso' que no salió en la tele

Este domingo, se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon y una de las escenas que más deseaba conocer el público era la titulada Sangre y Queso, la cual esperaban que fuera tan brutal, sanguinaria y perturbadora como la Boda Roja de Game of Thrones.

En realidad, a Game of Thrones, así como a los libros de George R. R. Martin, nunca les han faltado sus dosis de masacres y momentos que podrían dejar a los más sensibles conmocionados. Sin embargo, muchos aseguran que en la segunda temporada de House of the Dragon, se han quedado un poco cortos en una de las escenas más intensas.

En este sentido, el público asegura que en el libro, la escena de Sangre y Queso es mucho más impactante que lo que vimos en el primer capítulo de la serie y se preguntan si en episodios posteriores, podremos llegar a ver un poco más de este intenso momento que muchos aseguraban, haría que el público se pensara dos veces en apoyar a los Targaryen en la guerra.

Creo que Game Of Thrones me dejó un poco dañado que yo esperaba el estilo de la Boda Roja con Sangre y Queso. Me gustó, pero no tanto como esperaba.#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/Ru9xFfTf0c — Jon Jaeger Snow Cassano (@caffrey05) June 17, 2024

¿Qué pasa en el libro 'Fuego y Sangre' de George R. R. Martin?

Fuego y Sangre es el libro de dónde nace House of the Dragon. Tras la muerte de Lucerys, el hermano menor de Joffrey, se hizo un juramento contra el príncipe Aemond y lord Borros para vengar a Luke. Ante esto, Daemon decide "ojo por ojo, hijo por hijo".

Es así que Daemon Targaryen consigue a Sangre y Queso, un antiguo sargento de la Guarda de la Ciudad y un cazador de ratones, quienes serían los encargados de vengar con sus manos la muerte de Lucerys.

Sangre y Queso se escabullen en la Fortaleza Roja y logran acorralar a la reina Halaena, acompañada de sus hijos Jachaerys, Jachaera y Maelor, de seis y dos años respectivamente.

Es entonces, cuando los cobradores le preguntan a la reina a cuál hijo prefiere perder, ante lo cual ella, después de un momento difícil donde pide morir ella, elige al menor de sus hijios. Sin embargo, es a Jachaerys a quien le arrancan la cabeza de un solo tajo y después, se fugan con su cabeza.

Esto deja con fuertes traumas a la reina, quien vive sin comir y alejada de su esposo, incapaz de poder ver a su hijo menor por haberlo condenado a morir y trastornada por el asesinato del heredero al trono.

Sangre y Queso decepcionó a fans de House of the Dragon

Usuarios de redes sociales criticaron el primer capítulo de House of the Dragon porque aseguran que no es tan impactante la escena de Sangre y Queso, al destacar que en el libro son mucho más crueles los personajes y el momento más impactante. En este sentido, aseguran que suavizaron demasiado una escena que los fanáticos de la historia han esperado por dos años.