How I Met Your Father: ¿Cuándo y dónde se estrena la serie en México?

How I Met Your Father es el esperado spin off de How I Met Your Mother, el cual los fans de México y Latinoamérica no quieren perderse.

Hace unos días la serie protagonizada por Hillary Duff se estrenó en Estados Unidos en la plataforma de Holu, sin embargo, los fans querían verla de forma simultánea en México.

Sin embargo, How I Met Your Father llegará a Latinoamérica después y en otra plataforma, lo bueno es que ya tiene fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena How I Met Your Father en México y AL?

How I Met Your Father se estrena el próximo 9 de marzo a través de la plataforma de Star Plus, así lo dio a conocer el sitio de streaming en las redes sociales.

Acompañó las imágenes del anuncio con el siguiente texto: “Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma y Kim Cattrall protagonizan #HIMYF. Lindo grupo”.

Los fans de How I Met Your Father señalaron su inconformidad, pues aseguran que tendrán que esperar dos meses para ver la serie y además tendrán que evitar los spoilers de Internet.

¿De qué se trata How I Met Your Father?

Sophie, el personaje de Hillary Duff, le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. La sitcom entonces se traslada al año 2021, cuando Sophie y sus mejores amigos -Jesse, Valentina, Charlie, Ellen y Sid- intentan descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en una época de apps de citas y de opciones ilimitadas.

KR