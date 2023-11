¡Es hoy, es hoy! ¿Cuánto dura el concierto de Paul McCartney 2023 en México?

Paul McCartney se presenta este martes 14 de noviembre en el primero de sus dos conciertos que va a tener en el Foro Sol de la Ciudad de México este 2023.

Los fans están muy emocionados por ver nuevamente al exbeatle, ya que se espera que en su setlist incluya varios temas clásicos del Cuarteto de Liverpool.

“Nos vemos al rato en el concierto de Paul McCartney. Si me ven en el Foro Sol, me saludan”, “¡Es hoy, es hoy! Paul McCartney, quien formó parte de The Beatles, regresa a la CDMX para ofrecer el primero de dos conciertos”, “Esta noche vemos de regreso a Paul McCartney”, “Esta semana vemos a Sir Paul McCartney en lo que muy seguramente podría ser su último concierto en nuestro país”, fueron algunos de los comentarios de los fans que esperan asistir al concierto esta noche.

¿Cuánto dura el concierto de Paul McCartney en México?

El concierto de Paul McCartney se tiene esperado que inicie a las 9 pm y también se espera que dure entre dos y tres hora aproximadamente, ya que el repertorio del cantante es bastante extenso de 39 canciones, en ese caso el concierto podría terminar cerca de las 12 de la noche, para que tomen sus precauciones a la hora del regreso, pues el metro cierra a esa misma hora.

Paul McCartney ya en México!!! 🇲🇽

Fan lo logra saludar de mano 🙌 pic.twitter.com/JVseHHxhyz — Mil Usos Rock (@MilUsosRock) November 14, 2023

¿Cuál es el setlist de Paul McCartney en México?

Can't Buy Me Love

Junior's Farm

Letting Go

She's a Woman

Got to Get You Into My Life

Come On to Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let 'Em In

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face

In Spite of All the Dange

rLove Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

NewLady MadonnaFuh You

You Never Give Me Your Money

She Came in Through the Bathroom Window

JetBeing for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the RunGet Back

Let It BeLive and Let Die

Hey Jude

I've Got a FeelingBirthday

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)

Helter Skelter

Golden Slumbers

Carry That Weight

The End

El segundo concierto de Paul McCartney en México será el 16 de noviembre, cuando vuelva a consentir a los beatlemaniacos con sus interpretaciones.