Hubo dos personas más implicadas en el caso Narvarte: Alberto Arnaut

A siete años del multihomicidio en la colonia Narvarte que conmocionó a la Ciudad de México, el documentalista Alberto Arnaut se sumerge en las 11 mil fojas de los 24 tomos del expediente, así como videos de cámaras de seguridad, para acercarse a la verdad. Lo primero que encuentra es que por lo menos hubo dos personas más implicadas en el asesinato de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa.

“Ponemos sobre la mesa que no fueron estas tres personas las que participaron en los hechos, sino que en los videos de las cámaras de seguridad se ven por lo menos claramente a cinco más. Por las llamadas que hacen los propios victimarios podemos hablar de una organización de por lo menos 10 personas, 10 contactos de teléfono en los cuales se están comunicando y que no fueron profundizados, no sabemos quiénes están detrás de esos números telefónicos y la entonces procuraduría de la Ciudad de México no se interesó por investigarlo, son los grandes aportes de esta pesquisa”, explicó a La Razón Alberto Arnaut.

El resultado de esta investigación quedó plasmado en el documental A plena luz: el caso Narvarte, que se estrena el próximo jueves en Netflix y en el cual el realizador busca aproximarse a la verdad, aunque “hay una voluntad por parte de la Fiscalía (de la Ciudad de México) de esconderla“.

“Sí creemos que nos acercamos y ponemos sobre la mesa nuevos hallazgos que puedan contribuir para que la fiscalía ahora sí se ponga a hacer su tarea y que no tengan que venir periodistas, abogados a hacerla”, apuntó.

Para el documental, Arnaut contó con los testimonios de las familias de las víctimas, a través de los cuales pone en contexto la vida de cada uno y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba. A partir de estas voces también busca mostrar una mirada alejada a la revictimización que hubo en diversos medios de comunicación.

“Tuvimos acceso a las cinco familias, incluso a aquellas que había sido difícil de acceder como la familia de Mile y Alejandra, que no habían querido participar en las actividades en búsqueda de la verdad y justicia, creo que sí retomamos las experiencias de vida de las cinco víctimas y las contextualizamos, porque lo que nos interesó de este caso es que había muchas condiciones que las hacían vulnerables por ser mujer, ser periodista, ser activista, ser jóvenes, ser personas de la periferia en la Ciudad de México, para nosotros era importante que el espectador entendiera que todas estas condiciones pueden ser posibles líneas de investigación que no fueron profundizadas”, refirió.

Arnaut destacó que por lo menos hay dos líneas que tampoco se indagaron de manera adecuada, el contexto de violencia del que venían huyendo de Veracruz el periodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera; así como grupos del crimen organizado de la Ciudad de México ligados al caso.

“La línea Veracruz no fue investigada por la entonces procuraduría ni por la fiscalía en ningún momento, se hicieron algunas diligencias y se palomeaban como suele suceder en estos casos, decían ‘ya entrevistamos a Javier Duarte’, pero no son entrevistas útiles porque no son hechas con la voluntad de llegar a la verdad, sino palomear una diligencia; como no teníamos tantos elementos de esa línea nos fuimos a Xalapa para conocer el contexto de Rubén y Nadia, porque si bien fueron asesinados en ese departamento venían huyendo de un contexto de violencia muy fuerte en contra de periodistas y activistas en Xalapa.

“También nos dimos cuenta que había otras líneas de investigación relacionadas con grupos del crimen organizado en la Ciudad de México que tampoco quisieron ser investigadas a profundidad, durante muchos años se manejó el tema de posibles labores de trabajo sexual, de narcomenudeo, por parte de la fiscalía y por los medios que se prestaron a sus versiones, pero no se profundizaba en quiénes estaban detrás de la supuesta droga y supuesto trabajo sexual o trata, eso tampoco lo pueden responder y tratan de encubrirlo”, aseguró.

Arnaut busca que a partir de este documental se vuelva a abrir el caso y se realicen nuevas investigaciones.