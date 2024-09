'Hurry Up Tomorrow': Lo que sabemos sobre el posible 'último' álbum de The Weeknd

The Weeknd es uno de los artistas más populares en la actualidad, quien destaca por su estilo musical versátil junto con una lírica oscura. El artista canadiense dio a conocer que antes que de termine el 2024, llegará un nuevo proyecto musical.

Se trata de un nuevo álbum titulado 'Hurry up tomorrow', con el que The Weeknd cierra la trilogía que comenzó con 'After Hours' en 2020 y que continuó con 'dawn FM'. La noticia ha entusiasmado al público que desea escuchar más del artista.

El golpe es agridulce, ya que podría tratarse del álbum con el que nos despedimos del personaje de The Weeknd, ya que Abel Makkonen Tesfaye (nombre real de la celebridad) ya había revelado que desea decirle adiós a su alter ego.

The Weeknd anuncia el lanzamiento de su 'último' álbum

Este miércoles, The Weeknd anunció el estreno de su nuevo álbum, el cual se titula 'Hurry Up Tomorrow', esto fue a través de un video en Instagram en el que reveló el nombre del último disco de su trilogía, así como un pequeño mensaje al respecto.

“Ayer hizo catorce años… Contuvimos la respiración, cayendo en un mar resplandeciente a altas horas de la noche… Intentamos limpiar las heridas con melodías y luces, un vendaje a prueba de balas para proteger lo que hay debajo. En un lugar donde las estaciones nunca cambiaron, donde el tiempo dejó de existir. Pero ahí radica el problema. Hoy se ha sentido como un giro sin fin. Sigo distorsionando la verdad, inmune al mareo, insensible a las náuseas. Lo que hay debajo grita en silencio", comienza el mensaje.

“Me miro al espejo y me siento a la vez viejo y nuevo, atrapado en el limbo e incapaz de moverme. Aún no me he enfrentado a mí mismo. Más canciones podrían ayudar, pero ¿qué me queda por decir? Ay de mí en mi jaula dorada, ¿verdad? Lo que una vez me hizo invencible me falló en el escenario mundial. Un nuevo trauma salió a la superficie, abriendo compuertas. Un nuevo camino aguarda. Cuando termine el día de hoy, descubriré quién soy”, finaliza.

¿Cuándo se estrena 'Hurry Up Tomorrow'?

Hasta el momento, The Weeknd no ha revelado cuándo se estrena su nuevo álbum, 'Hurry Up Tomorrow'. El cantante ha compartido lo que aprecen ser extractos de su nueva música a lo largo de las semanas en sus redes sociales.

¿Por qué Abel dejará de ser The Weeknd?

En el pasado, Abel Tesfaye reveló que dejará a un lado el alter ego de The Weeknd, pues tras la cancelación de su serie 'The Idol', el famoso señaló que el personaje musical había logrado absorberlo, por lo que prefería terminar con él.

Usuarios aseguran que el mensaje del artista con el anuncio de su nuevo álbum, indicaría que The Weeknd se despide con 'Hurry Up Tomorrow', ya que desde hace tiempo el artista ha dado pistas de que se encamina a un nuevo lado musical.