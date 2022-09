Ignacio López Tarso dice que se contagió de COVID en el homenaje a Silvia Pinal: "Ese día estuve incómodo"

Don Ignacio López Tarso afirmó que ya está “sano y salvo” del COVID, virus que señaló que contrajo durante el homenaje de Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, el cual criticó.

“Todos estábamos sin ninguna protección, todos nos quitamos el cubrebocas, y yo estuve viendo desde lejos, no pude saludarla”, señaló el primer actor.

🟥 El actor mexicano Ignacio López Tarso dio a conocer en sus redes que se contagió de Covid-19; afortunadamente sólo presenta síntomas leves. SUSPENDEN HOMENAJE#LopezTarso pic.twitter.com/BSNK8RaVtx — ExPressions (@ExPressionsMx) September 7, 2022

Tras ello, Ignacio López Tarso exploró en contra del evento, úes criticó que la producción estuviera mal ejecutada y muy descuidada.

En el merecido homenaje a la Diva @SilviaPinal en el recinto más importante de la cultura en México @PalacioOficial pic.twitter.com/jUi9AloRjE — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 30, 2022

“Me molestó que el sonido estuviera muy mal, no se escuchó para nada la voz de Diana Bracho, no se oía la orquesta, ¡fue el colmo! Bellas Artes no tiene esos errores y ese día estuve incómodo porque el sonido fue manejado con los pies”, externó.

Finalmente, don Ignacio López Tarso señaló que para librar el COVID “el secreto es tener salud, cuidarse mucho”, e invitó al público a no perderse su séptima obra de teatro virtual, el 17 de septiembre.