Imagen de Luz Elena González aparece en sitios para adultos y así reaccionó la actriz

La actriz Luz Elena González se vio involucrada en una polémica y es que sus imágenes han sido usadas en páginas de Internet con contenido para adultos, por lo que ella no dudó en hablar del tema.

La conductora de televisión Luz Elena González habló en el programa de Venga La Alegría y señaló que sí está enterada de que su imagen es utilizada por estos sitios para adultos, pero dijo que no le da importancia y lo toma con humor.

“Me da mucha risa, la verdad. Evidentemente no soy yo, entonces cuando me ha tocado ver digo ‘bueno ¿qué haces?’”, dijo la actriz en la entrevista con el programa matutino.

Asimismo, aclaró que no se enoja porque “el que se enoja pierde” y aunque ha reportado a las páginas, no es suficiente porque vuelven a aparecer en otro sitio sus fotografías.

“Los puedes reportar y los quitan un ratito y luego sale otro y pone otra cosa y pues nada más hay que estarlos reportando y estar checando, ellos son los que… con todo respeto, digo se hacen sus chaq%&$ mentales y hacen sus recortes y sus ediciones y el problema es de ellos, no mío, y no soy yo, al final no soy yo”, manifestó.

Luz Elena González niega que sea ella la de los sitios para adultos

La actriz Luz Elena González señaló que se trata de un evidente montaje y que no se trata de su cuerpo, pero sí utilizan su rostro para hacer esos montajes. “No, pues no soy yo. Además, son cuerpos que es tan evidente que no eres”, declaró la artista.

Además la conductora negó que tenga intensiones de abrir su cuenta de OnlyFans, una plataforma que cada vez suma más famosas como Yanet García que comparten contenido íntimo bajo un plan de suscripción para suscriptores exclusivos.