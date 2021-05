Luis Miguel: ¿Luz Elena González engañó a Rafael Amaya con El Sol? (VIDEO)

Con la transmisión de “Luis Miguel, la serie”, temporada 2, salieron a relucir todos los romances que tuvo Luis Miguel con famosas actrices y cantantes, una de ellas es Luz Elena González.

La actriz negó que le haya sido infiel a Rafael Amaya con Luis Miguel, sino que ellos terminaron por otras razones y fue cuando Luis Miguel la invitó a salir.

“Tendría que perder la memoria para no acordarme, fue una etapa bonita de mi vida, fue una amistad linda, salimos, no se dio, pero la verdad es que fue muy bonito. Me dijo ‘Vamos al Baby’ y yo: ‘¿Seguro que quieres que vayamos al Baby?’ y dijo ‘sí claro vamos a balilar’ y fueron las fotos que ustedes vieron”, dijo Luz Elena González a los medios.

Señaló que, tras tener la cita en el afamado club nocturno de Acapulco, lugar favorito de Luis Miguel, fueron a un lugar de música tropical que estaba a un lado del Baby y terminaron comiendo hot dogs a fuera del establecimiento.

Luz Elena González habla sobre Rafael Amaya

Los medios le preguntaron su opinión sobre la recuperación de Rafael Amaya y ella dijo que se alegraba mucho de que esté bien y recordó a la familia del actor.

Señaló que ellos no querían las mismas cosas y por lo tanto ella tuvo que ser muy tajante en su relación con Amaya, pero un año después se reencontraron y aclararon todo sobre su ruptura y quedaron en buenos términos.

“Nosotros dejamos de tener comunicación hace 17 años. A mí me da gusto que la gente esté bien, con él viví una época maravillosa de mi vida, estaba muy enamorada y fue alguien muy especial”, dijo.

“Para él fue muy fuerte eso de: ‘Pues no y se acaba’. Yo soy muy tajante y creo que todas las mujeres, cuando ya no quieres algo y dices no es no, entonces, yo dije no y es no y ya no se dio y un año después platicamos de todo el tema, como realmente había sido y quedamos en buenos términos”, relató la presentadora.

Los conductores el programa “Sale el Sol” señalaron que Luz Elena González modificó la historia, ya que se sabía que ella salió con Luis Miguel al tiempo que seguía con Rafael Amaya.