Immasoul le canta a los Amores pasajeros

La artista chetumaleña Immasoul lanzó su EP Amores pasajeros, el cual describe como una experiencia musical que llevará a los melómanos a través de un viaje musical repleto de emociones, en el que además les ofrece una exploración de los diversos aspectos del amor y vivencias humanas.

En entrevista con La Razón, Immasoul detalló que en las seis canciones que componen el material, en las cuales combinan ritmos latinos y afrodescendientes, plasmó completamente su energía y espíritu, pues a través de ellas busca transmitirle a los escuchas la complejidad de los diversos sentimientos que sentía cuando las concibió… que disfruten de una montaña rusa emocional que además los pondrá a bailar.

Por ejemplo, en “Amores pasajeros”, el tema que le da nombre al EP, la artista da una introducción enérgica y rítmica que celebra el amor, los encuentros románticos fugaces y las emociones vibrantes de los anhelos pasionales.

Así se vivió el concierto de Immasoul en Bajo Circuito Foto: @daviddbarajas

¿En qué te inspiraste para escribir Amores pasajeros? Había vivido un año de emociones muy intensas, ésas que son caóticamente diferentes a la vida habitual. El verano pasado había desarrollado “Real luv” y “Sintonía”, pero la historia necesitaba un par de episodios más para hacerle justicia a todos los sentimientos complicados que me circulaban.

La idea del EP era algo que ya tenía ganas de hacer, había sacado tantos sencillos, y ya habían pasado 2 años desde Natural, que fue mi último proyecto de larga duración. El momento se sentía correcto, personalmente me sentía con mayor madurez musical, y lo disfruté, y lo sufrí tanto, que siento que definitivamente va a marcar un antes y después en mi vida.

En cuánto esta canción, que terminó nombrando el EP, el coro era parte de otro tema y me gustaba un montón, decidí rescribirle alrededor, y que presentara el universo de amores pasajeros como yo lo tenía en mi cabeza: caótico, emocional, aspiracional y sincero.

¿La historia de amor está basada en alguna tuya o de alguien conocido? Todas están dedicadas a una amistad que me hizo sentir mucho, cuestionarme un montón y también, de una u otra forma, hacerme sentir viva, es muy loco pero, son cosas que suceden. “Belize” se la dediqué al amor de mi vida.

¿Cuál consideras que es la importancia de hablar de estos temas, sin abusar de la sexualización? Entiendo que la sexualización es un tema de filo que puede llegar a cortar heridas susceptibles a las que socialmente nos estamos enfrentando. Hay muchas cosas muy negativas en el mundo sucediendo derivadas de la sexualización. Sin embargo, cuando viene de la música yo la escucho y recibo como ceremonias necesarias para soltarlo todo, donde ser sexual, libre.

En cuanto a mi composición, yo siempre he disfrutado de la sensualidad y feminidad, pero tiendo a ser un poco más tímida; compongo como se me da, sin pretensión alguna, desde un espacio del cariño, más emocional, y también libre, pero sin llevarlo a un lugar que dejaría de ser yo. Me gusta este proyecto porque se siente genuino, y siento que estamos en un momento en el que se está explorando tanto, que lo genuino pasa a un segundo plano, entonces considero esta música muy valiosa dentro del espacio de la música urbana.

¿Apenas te presentaste en Bajo Circuito en la CDMX, cómo te sentiste ante el público chilango? La CDMX ha sido mi segunda casa por mucho tiempo, viví muchos años ahí, mis amigos en su mayoría están ahí, la primera vez que toqué en un escenario fue en el “Zinco Jazz Club” y empecé con el pie derecho, porque es un icono en la escena musical de la ciudad.

El año pasado hice sold out del Foro del Tejedor y sentía correcto que ésta sea la primera ciudad donde presentara este EP.

¿Cómo fue el proceso de creación de las demás canciones del EP? La primera canción del EP en escribirse fue “Sintonía”, luego “Real luv”; esas dos fueron las parteaguas para buscar completar esta historia con otros temas. “La culpa” igual se hizo en Miami en octubre del año pasado y los últimos temas que se hicieron fueron “Amores pasajeros” y “Belize”. La verdad no sabía cómo le iba a poner al EP, pero no lo forcé, sabía que el nombre llegaría a mí.

Todas son un componente tan excepcional del proyecto, que no me lo imaginaría sin alguna de ellas. La verdad que estoy muy orgullosa de todas estas canciones, son una historia de amor súper bonita.

¿Qué otros shows tienes en puerta? Ahorita estoy con muchas ganas de tocar en mi ciudad, Chetumal, estoy intentando lograr hacerlo suceder de una forma que todos puedan ir. Es mi ciudad, me ha dado tanto, siento que quiero darles algo de regreso. En mi cabeza figuran Mérida, Puebla, y Querétaro.

Todavía estoy concretando lograr algo sólido en estas ciudades, y genuinamente quiero hacer más ciudades de Estados Unidos, Chile y España que es donde veo mucho movimiento en mi música. Espero subirme a la tarima de más festivales, eso siempre me emociona un montón. Estoy manifestando todo esto, y sé que va a suceder, hasta ahora todo lo que he manifestado termina sucediendo.

