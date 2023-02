Inolvidable día de San Valentín a lado de Super Junior en la Arena CDMX

Apenas vamos en el segundo mes del año y los conciertos de K-Pop no han dejado de sorprender en éste 2023, en ésta ocasión fue el turno de la boy band Super Junior, grupo que es muy querido en México y a quienes esperamos por 5 años para un nuevo concierto en CDMX.

En su quinta visita al país, Super Junior tuvo dos fechas, la primera el 14 de febrero día de San Valentín y a la cual pudimos asistir, por eso aquí te tenemos todos los detalles de esa inolvidable noche, llena de baile, gritos y emoción por parte de los fans.

En punto de las 8:30 PM, el océano azul zafiro ya podía verse en toda la Arena CDMX. Leeteuk, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun se aparecieron en el escenario poco después, no sin antes mostrar un video de presentación que emocionó a todo el público.

Con sus manos atadas a lazos rojos por encima de sus cabezas, los chicos comenzaron con "Burn the Floor", dejando boquiabiertas y suspirando a sus fans, sobre todo por sus increíbles y coordinados pasos de baile.

Super Junior en el escenario de la Arena CDMX Lizbet Parra

Luego se hicieron sonar "The Crown" y una que no podía faltar, "Mr. Simple", canción que cuenta con millones de reproducciones y la favorita de muchos, en la cual la agrupación pasó del escenario principal al que estaba en medio del recinto y a los lados de éste.

Si hay algo que se agradece en los conciertos de K-Pop, es el escenario, que trata de recorrer una gran parte del recinto en el que los grupos se presentan para que todos puedan apreciar mejor a sus integrantes.

"One More Time", canción que tiene partes en español, sonó y alegró a los presentes para dar paso a "Lo Siento", que también tiene letra en español, el cual Super Junior pronuncia bastante bien y siempre emociona a su público latino.

En algunas pausas, los integrantes hablaban un poco con el público, tanto en español como en coreano con traductor incluido, tan amables como siempre se han mostrado, agradecieron el recibimiento y mencionaron que si pudieran, se quedarían a vivir en México, no sólo por su gente, también por la comida.

La noche siguió con canciones como "Mamacita", "Devil", "Mango" y también Yesung nos presentó una de sus canciones como solista "Small Things", para luego unirse a Kyuhyun y Ryeowook, los tres interpretaron "If Only You".

Después llegó "Celebrate" con el grupo completo, en la cual nos desearon "Feliz Navidad" ya que es una canción que sacaron en esas fechas. El dúo de Donghae y Eunhyuk se quedó sólo un momento para cantar "B.A.D." y "Danger".

Super Junior se movía por todo el escenario para saludar y enviar corazones a las personas, no dejaban de sonreír y bailar al ritmo de "Black Suit", "Sorry Sorry", "Bonamana", "More Days With You" y "Walkin".

Pero sin duda, el momento más memorable de la noche, fue cuando uno de los chicos mencionó que cada vez habías ELF (nombre de sus fans) más jóvenes y subieron a una bebé al escenario, fue tierno porque todos se conmovieron, hasta que la pequeña comenzó a llorar y la devolvieron a los brazos de su mamá.

La cita de San Valentín entre Super Junior y ELF mexicanas terminó con el cover "Ahora te Puedes Marchar" de Luis Miguel, cantado completamente en español por los integrantes de la boy band, así fue como se despidieron y prometieron volver pronto a tierras mexicanas.