'Interesante punto de vista': este es el origen de la peculiar frase de Mario Bezares

Mario Bezares están dando mucho de que hablar por una peculiar frase que ha usado en “La casa de los famosos México 2” para silenciar con elegancia y humillación a sus enemigos, especialmente el nefasto de Ricardo Peralta: mientras el pseudo youtuber se puso a criticarlo y el ex patiño de Paco Stanley le cerró la boca al decirle: "interesante punto de vista”.

Tras ello, Sabine Moussier empezó de liosa y ridícula con Gala Montes, quien la silenció pronunciándole la misma frase, dejándola atónita y in saber cómo responder.

Por ello, los fans de “La casa de los famosos México 2” ha generado mucho furor en las redes, pues los centenialls, la generación que juró destruir a Televisa pero que diario están en Vix toda enajenada viendo lo que hacen Mario Bezares y compañía, ya la están usando en todo momento, y los más curiosos se están preguntando de dónde la sacó el conductor.

Por ello, su esposa Brenda salió a dar a conocer en un video el origen de la frase: “interesante punto de vista” y sus nexos con la peculiar y técnica de manifestación del “access consciousness”.

De acuerdo con la esposa de Bezares, la frase ayuda a la gente a "que te hagas consciente de que a veces empezamos a recibir juicios, alguien te critica, alguien te juzga, y te lo tomas tan personal porque estamos hablando desde el ego, cuando solamente es su opinión y para ti no es válida".

"Es transformar todo lo que estás observando a tu alrededor y no darle ni el poder, ni tampoco hacerlo sólido o significativo", apuntó.

“Interesante punto de vista” también sirve para "volver a la consciencia y decir 'A ver, ese es su punto de vista, pero no me pertenece, y no tengo que comprarme la idea o los traumas que él pueda tener'".

"Cada vez te sientas atacado u ofendido, solo piensa que es su 'Interesante punto de vista' y que nada tiene que ver contigo", remarcó.

Mucha gente que practica la manifestación celebró las palabras de Brenda, diciendo que van a agregar la frase a sus mantras manifestadores, pero los menos ilusos señalaron que dijo mucho humo explicar una frase con la que todos pueden silenciar a la gente que los ataca.