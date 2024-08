Potro hace llorar a Mario Bezares por tanto bullying: 'siempre me regañas' | VIDEO

“La casa de los famosos México 2” se ha convertido en uno de los peores lugares de todo el país para vivir con roomies, pues además de las actitudes violentas de Mariana Echeverría y Adrián Marcelo, ahora Potro se sumó al club de los nefastos, pues hizo llorar a Mario Bezares mientras desayunaban, dejando claro que lo no que le falta de talento y de una carrera digna lo tiene de bully.

Para nadie que ve el programa más funable de la TV mexicana es nuevo que Mario Bezares y Potro, cuyo único logro en su vida ha sido salir en “Acapulco Shore”, son enemigos mortales, pues a cada rato se ponen a pelear.

Adrián Marcelo diciendo que Briggitte no es un ejemplo por usar minifaldas, Potro imitando a Briggitte y Ricardo muerto de risa. ¿Ahí si hay humanidad? Que asco de personas.. y Mariana y Sabine riéndose también. pic.twitter.com/iphdM3pYoT — Mafer Mendoza 🦋 (@mafermendozau) August 8, 2024

No obstante, todo apunta a que el ex patiño de Paco Stanely y verdugo de Paul Stanely ya está harto de la dinámica que tiene con Potro y del bullying que le hace el sujeto, pues ahora se viralizó el video del momento exacto en el que se pone a llorar por las cosas que le dice.

En el video que ya es viral se puede ver cómo Potro confronta al conductor durante el desayuno. Mario Bezares le pregunta a los presentes si alguien ha visto los sobres de azúcar, ante lo que el influencer le contesta: “hasta para eso eres huevón”, señalando que al conductor le daba flojera girar los condimentos para alcanzar el azúcar.

Tras escuchar las palabras de Potro, Mario Bezares le dijo: “Siempre tienes que regañarme, siempre tienes que hablarme golpeado, siempre tienes que decirme cosas”.

Potro le contestó afirmativamente y le agregó que “Por eso se llama Lazy Susan, porque es para gente huevona como tú que no le da vueltas, lazy es flojo en inglés”.

Tras ello, Bezares lo ignoró y siguió desayunando, no sin limpiarse una lágrima del ojo, lo cual causó la indignación de los fans, quienes exigieron que Potro sea expulsado por nefasto y mediocre.

“Literalmente Mayito no los vio y solo preguntaba dónde estaban, ese wey ya me tiene harta”, Por mí que salga ese cejón creído este domingo si es que sale nominado. Digo, para que no se pierda la costumbre de que lo boten a la 3ra semana” y “Así se ve un grupo de bullys. Mario pregunta si siempre le tiene que hablar así porque evidentemente le incómoda, Ricardo y Potro contestan que sí, porque se respaldan en su forma de ser”, comentaron.