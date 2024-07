Irina Baeva asegura que se casó con Gabriel Soto antes de terminar su relación: 'Fue algo muy íntimo' | VIDEO

"El 27 de marzo del 2024 nosotros nos casamos", aseguró Irina Baeva en una reciente entrevista para la revista HOLA! USA, a quien le confesó que unió su vida con la de Gabriel Soto con una ceremonia muy especial, por lo que eran marido y mujer antes de separarse.

En los recientes días, se han revelado los fragmentos de una entrevista donde Irina Baeva habla como nunca antes de su relación con Gabriel Soto y ahora, después de asegurar que ella desconocía completamente del fin de su relación y señalar que jamás le fue infiel al actor, la famosa rusa confiesa que se casaron.

Ha sido después de que se reveló la ruptura entre ambos que la famosa ha dado más detalles de su noviazgo con el artista, el cual duró 5 años y terminó en medio de graves rumores sobre desacuerdos, infidelidades, maltratos y más.

Irina Baeva se casó con Gabriel Soto

De acuerdo con lo que reveló en el pasado la actriz, fue desde octubre del 2020 que ambos de comprometieron y pasaron varios años sin contraer nupcias. Sin embargo, la mujer de 31 años, segura que se casó en una boda espiritual con el famoso.

"El 27 de marzo de 2024 nosotros nos casamos. Hicimos una ceremonia, una boda espiritual... la hicimos en Semana Santa en Acapulco en la casa que tiene Gabriel ahí", contó la protagonista de Aventurera, quien así reveló que a pesar de los rumores había un fuerte vínculo entre ambos, a pesar de que el casamiento no fue legalmente vinculante.

De acuerdo con lo que contó Irina, la boda se llevó a cabo en un entorno sumamente discreto, donde solo las personas más cercanas a ellos asistieron para celebrar su unión: "Nosotros tomamos esta decisión, nos casamos de esta forma y fue algo importante, fue algo simbólico, fue algo muy íntimo con la gente más cercana", puntualizó.

Usuarios en redes sociales han reaccionado de manera negativo al video en el que la actriz asegura haberse casado, por lo que han surgido comentarios como los siguientes:

"¿Será que me tengo que divorciar de aquel niño de secundaria con el cual me casé en la kermés de secundaria?", "jaja muy valiosa tu ceremonia se nota que le importó mucho", "ya se le olvidó que con Geraldine estaba casado por todas las leyes y con 2 hijas y aún así al tipo no le importó desbaratar todo" y "se enamoró de quien no debía", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios en redes sociales, también le indican a Irina Baeva que no debería seguir hablando de su relación con Gabriel Soto, pues parece ser que eso solo le trae más polémica y hate.