Potro Caballero arremete contra Irina Baeva en La Casa de los Famosos México 2: 'Sangrona y pesada' | VIDEO

Luis 'Potro' Caballero dio su opinión con respecto a Irina Baeva al ser cuestionado sobre ella dentro de La Casa de los Famosos México 2. El influencer se sumó a los comentarios sobre el desenvolvimiento de la actriz en escena dentro de la obra de teatro Aventurera.

Fue durante una conversación en La Casa de los Famosos México 2 que Potro Caballero lanzó fuertes comentarios con respecto a Irina Baeva, pues tuvo la oportunidad de conocer a la actriz en algún punto de su vida y la califica como una mujer "sangrona y pesada".

Al parecer, la experiencia del también cantante con la actriz no fue nada grata, motivo por el que no dudó en opinar sobre la mujer que da vida a Elena Tejero en al versión de Aventurera de Juan Osorio, con una actuación que para muchos deja qué desear.

Todo esto mientras que Potro hablaba de su amor por el teatro y su deseo de participar en obras. Incluso, hizo referencia a que cancelaron su participación en Mentiras por las críticas del público, ya que lo han llegado a acusar de ser violento y misógino.

Potro Caballero arremete contra Irina Baeva

Durante una charla con Briggitte Bozzo, Sian Chiong y Agus Fernández, Potro habló sobre la escandalosa participación de Irina Baeva en Aventurera como la protagonista de la obra de teatro. En un primer lugar, señaló que él no ha visto todavía la obra en vivo, por lo que desconoce qué tan bien lo haya hecho o no la actriz.

A pesar de ello, sí indicó que al comparar a la mujer con otras famosas que han interpretado el papel de Elena Tejero, es normal que existan exigencias de baile tan grandes. "Después de haber visto a Edith González, que en paz descanse, Maribel Guardia, Niurka Marcos, o sea”, mencionó, al hacer referencia al nivel de desenvolvimiento en el escenario de aquellas importantes figuras de la farándula.

Sin embargo, no se detuvo al comentar sobre la personalidad de Irina, pues señaló: "Esa señora es tan sangrona y es tan pesada, por lo menos conmigo ha sido muy grosera y a la gente no le cae bien", contó.

Además, destaca que la actitud de la artista es algo que percibe el público y que por ese motivo, la audiencia no tiene el interés de verla actual: "A la gente no le cae bien si tu le quieres meter algo a huevo al público no jala, wey y esto es un ped* generalizado, no es como un wey dice que sí y otro dice que no. Aquí 100 dicen que no”, afirmó.

Es así como Potro Caballero demostró la poca simpatía que tiene por Irina Baeva, aunque no detalló el motivo por el que la considera una persona pesada o qué hizo ella para darle esa mala imagen.