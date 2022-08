Irma Flores se convierte en diosa para el Sinfónico de los Caballeros del Zodiaco

La icónica serie Los Caballeros del Zodiaco, de Musami Kurumada, se conjuga con la música sinfónica en el espectáculo Saint Seiya Pegasus Fantasy: A Symphonic Experience, un proyecto inédito desarrollado especialmente para México en cooperación con productores del programa y Toei Animation.

El show incluye a 80 músicos en escena, quienes interpretarán más de 40 temas emblemáticos junto a invitados especiales. Además habrá tres pantallas y un escenario con elementos representativos de la serie.

Entre los participantes están la soprano Irma Flores, Jasmín de la obra de teatro musical Aladdin, quien compartió cómo se sumó al proyecto.

Los Caballeros del zodiaco son una de las franquicias más icónicas en Latinoamérica junto con Dragon Ball y Sailor Moon, los que crecimos en los años 90 sabemos que de los tres esta caricatura tiene la música más hermosa y unas batallas épicas

Erika Rodríguez

Productora

¿Cómo llega la oportunidad de cantar los temas de Los Caballeros del Zodiaco? Llegó de la nada y por parte del destino, un músico muy mi amigo me dijo: “Irma vamos a hacer un concierto de Los Caballeros del Zodiaco, ¿te gustaría estar en él?”, le confesé que no sabía tanto de conciertos al nivel que lo estaban preparando, después la producción me mandó un mensaje donde me explicaron los detalles del sinfónico, me enviaron una partitura y mandé mi grabación e inmediatamente me dijeron: “Sí, te quedas”, conocen el trabajo que hago en el musical de Aladdin y eso fue un plus, porque necesitan una voz muy específica para el concierto y una voz de soprano, afortunadamente tengo una voz versátil, así me integré al concierto y es un privilegio para mí.

La música es muy específica... Sí, es trabajar con mucha energía, pero compacta, como cuando aguantas la respiración abajo del agua, eso es lo que necesitamos que el público sienta y también el fandom que creció con Los Caballeros del Zodiaco lo sienta aún más. Ya estoy muy acostumbrada a los comentarios y exigencias de los fans, de lo pulido que tiene que estar el trabajo, siempre lo hemos enfocado a ellos, la gente que creció viendo esta serie animada.

Mi sueño siempre fue hacer teatro musical, primero fueron Los Miserables y ahora Aladdin

Irma Flores

Cantante

¿Qué te parecen los seguidores de la serie? Lo que siempre digo es que lo tienen que ver desde una perspectiva humana, a los que vivieron una caricatura como Los Caballeros del Zodiaco les puedo decir que es una renovación. Crecimos con ellos, fueron parte de algo increíble y más porque era algo que nos apasionaba de niños. Ahora lo vemos de otra manera, es una serie que enseña de música, astrología e historia.

No podemos darle gusto a todos, pero creo que hasta el más negativo fan llega a sentir algo, es imposible no sentir nada. Estoy muy contenta con el trabajo que hemos obtenido en conjunto con este proyecto.

Es la primera vez que se hace algo así en México, ¿cierto? Sí, me gusta ver que aquí en México hay talento para un evento de esta magnitud, imagina que venga talento extranjero, ya no sería un evento nacional, van a ver la calidad de la producción que se está haciendo y más los músicos que son de casa, creo que uno como mexicano y fan se debe de sentir muy orgulloso de ver que su caricatura favorita está triunfando con talento de nuestro país. Tenemos todo para triunfar y el trabajo es brutal, me siento muy ansiosa de ver el resultado, soy de conectar con el público y me encanta observar cómo se sienten, ya después que me compartan sus experiencias del concierto por mis redes.

¿Cómo te inicias en la música? Creo que se nace con estrella y a mí me tocó una que agradezco tener. Desde chiquita me gustaba cantar y por eso estudié ópera, soy licenciada en canto en el Conservatorio Nacional de Música aquí en México, después me fui a estudiar un tiempo a Nueva York, estuve un semestre allá, luego volví a México para estar en el musical Los miserables, porque siempre he pensado en hacer cosas en el extranjero, pero primero quiero hacer proyectos en mi país, quiero agradecerle todo lo que me ha dado, me dio mi carrera, escuela, conciertos, tuve el privilegio de cantar en el Palacio de Bellas Artes, entre otros muchos recintos.

. Gráfico: La Razón de México

También estás en Aladdin, ¿cómo llegas al musical? Mi sueño siempre fue hacer teatro musical, primero fueron Los miserables y ahora Aladdin, montaje en el cual tuve que hacer audiciones para formar parte del elenco; lo que más me gustó fue el apoyo de mucha gente que ponía en su Facebook, “Irma para Jasmín” y me gustó que la gente ya me reconocía.

Aladdin es un show por excelencia, hemos tenido teatro lleno y eso se le agradece mucho al público. Aún no tenemos fecha del final, lo cual es algo muy bueno y ni modo, hay que seguir aguantando la dieta.

Lo mejor de todo es que el musical tiene una de las mejores canciones de Disney, Un mundo ideal, es la parte donde todos los asistentes lloran, espero que el musical siga por varios años más con el éxito que tiene.

Estoy muy orgullosa de mi trabajo en el teatro musical, tener a la princesa de Disney en mis manos es un sueño hecho realidad. Ahora digo que soy una princesa Disney, pero también una Diosa, por la referencia a Los Caballeros del Zodiaco.

Una producción de primer nivel

Erika Rodríguez, productora del evento, habló de los retos de hacer un espectáculo de esta magnitud en México.

“El público no se espera lo que va a ver el 3 de septiembre en la Arena Ciudad de México, estamos haciendo una producción que estoy segura no se ha visto en el mundo. Para empezar en el escenario van a estar más de 80 músicos, una orquesta sinfónica y una banda de rock, porque sabemos que Los Caballeros del Zodiaco tiene mucho rock, van a estar los cantantes Irma Flores, la maestra Nahoko Kobayashi en los taikos, Mauren Mendo, el intérprete oficial de los temas de Saint Seiya en Latinoamérica”.

Resaltó el hecho de que es la primera vez que hace un concierto de esta magnitud en la Ciudad de México, “ha sido un reto juntar a un equipo capacitado, como productora ha sido encontrar a la gente adecuada para cada uno de los trabajos, encontrar a Rodrigo Cadet, es un director completamente capacitado para este tipo de trabajo, ya ha trabajado con Disney-Pixar, y por otro lado está el gran talento de Irma Flores; hemos estado buscando gente que esté a la altura del show que queremos presentar, un evento que recuerde la gente, y la idea de este proyecto es cambiar la perspectiva de un sinfónico de anime”, finalizó.

Rodrigo Cadet une la música con el anime

El director del evento posa al finalizar la entrevista. Foto: Carlos Mora

Rodrigo Cadet, reconocido compositor y director egresado de la Escuela Superior de Música, ha escrito obras para orquesta, ensambles de cámara y coro. Cuenta con una amplia experiencia dirigiendo grandes conciertos como Pixar y El Rey León.

“Es una gran experiencia para todos y algo muy emocionante para mí, vamos a tener oportunidad de revivir no sólo la gran música de Seiji Yokoyama, también algunas proyecciones de episodios tanto de la serie como de las películas de Los Caballeros del Zodiaco. Para mí fue muy emocionante cuando me ofrecieron este proyecto, porque aunque tengo mi carrera como músico profesional y director de orquesta también soy un fan del anime, entonces que se pudieran juntar mis dos pasiones fue algo muy emocionante”, comentó el director del evento.

También ha presentado conciertos de fusión de géneros como Atom Heart Mother Suite, de Pink Floyd, en el Cenart, por ejemplo.

“Soy un gran amante de la música, de los grandes autores y creo que poco a poco las orquestas se están abriendo a reconocer una realidad, hoy en día somos muy audiovisuales y a partir de la llegada del séptimo arte la percepción audiovisual ha sido muy importante para el desarrollo de la música, entonces siempre acompañamos de imágenes los tracks que nos gustan”.

El director celebró conjugar la música sinfónica con historias poderosas. “El peso que tienen historias de gran narrativa como El Señor de los Anillos o Harry Potter no se puede negar, así que están surgiendo orquestas como la Sinfónica Sincrophonia, con la que hacemos este concierto, que ya no podemos negar la importancia de las expresiones audiovisuales”, finalizó.

Pegasus Fantasy, A Symphonic Experience