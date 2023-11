Iron Maiden vuelve a México para dar magno concierto en el Foro Sol en 2024 ¿Cuándo salen los boletos?

La banda de heavy metal Iron Maiden regresa a México y esta vez dará un gran concierto en el Foro Sol.

A través de las redes sociales se dio a conocer que la agrupación liderada por Bruce Dickinson que visitarán nuevamente tierra azteca para el día 20 de noviembre de 2024 con su tour The Future Past.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Los boletos para ver a Iron Maiden en México salen a la venta los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, pero ahora la preventa será para tarjetahabientes de HSBC, por lo que serán ellos quienes podrán adquirir antes las entradas. Para el día 2 de diciembre estará abierta la venta general para todo público.

En esta ocasión Iron Maiden viene solo, ya que en 2022 fue la última vez que se presentó en el Foro Sol, cuando trajo su emblemática gira The Legacy of the Beast Tour, mismo show que presentaron en el 2019, pero en el Palacio de los Deportes.

En esta ocasión la banda interpretará sus clásicos temas como 2 Minutes To Midnight, The Trooper, Run To The Hills, Fear Of The Dark, entre otras, pero también tocarán nuevas canciones.

“Estamos encantados de regresar para ver a esos increíbles fanáticos en México. En la Ciudad de México en el Foro Sol, durante la última gira, el compromiso y entusiasmo de los fanáticos estuvo fuera de este mundo. En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fanáticos en América Latina no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia”, señaló el bajista de la banda Steve Harris.

Iron Maiden promete traes una de las producciones escénicas más espectaculares de la carrera de la banda. Iron Maiden ha recibido elogios en cada ciudad y país que ha visitado.