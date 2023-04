Jackie Mendoza hace catarsis en álbum debut

La cantante Jackie Mendoza lanza su disco debut Galaxia de Emociones, material en el que comparte diversos sentimientos a ritmo de un electro pop meloso y melancólico con el que busca transmitir su experiencia como una mujer queer gringomexa, que se rebela ante el machismo y cristianismo entre los que creció.

En entrevista con La Razón, Mendoza contó que el álbum es una manera de encontrar el valor, no sólo para enfrentar sus emociones, sino para compartirlas cantándolas en voz alta. Comenzó a crearlo en 2019, en plena pandemia de Covid-19.

“Cuando pasó lo de la emergencia sanitaria tuve más tiempo para escribir un álbum entero y tenía más cosas que decir y expresar en ese tiempo. Se me ocurrió el nombre Galaxia de emociones un día después de hablar con mi terapeuta. Le dije que estaba sintiendo cosas a las que no podía ponerles nombre, pero me ayudó explorarlas y expresarlas”, relató.

Uno de los sencillos que se desprenden del material es “Mousetrap” (trampa para ratones en inglés), el cual trata de una ruptura amorosa y Jackie Mendoza justamente la escribió durante un momento así.

Es una pista experimental de trap que capta la amargura de una separación que llevó a la artista a abandonar Nueva York, donde vivió ocho años.

“Escribí ‘Mousetrap’ cuando estaba pasando por un breakup. Estaba viviendo en Nueva York antes de la pandemia, pero como estaba pasando por mucho duelo, me regresé a vivir a San Diego para estar cerca de mi familia. Manejé sola desde NY a California y me sentí fortalecida en ese tiempo. En esos días al volante y en la carretera llegó a mi pensamiento la letra”, narró.

Otras de las canciones del disco son “Let’s Get Maui’d”, un pop desequilibrado que representa una visión del amor onírica y escapista; “Pedacitos”, un tema de R&B evocador donde Mendoza reflexiona acerca de cómo la depresión y la adicción afectaron a sus amigos y familia, orillando a algunos al suicidio; y “Hay Frijoles en la Casa (Stomps)”, la cual es un himno en contra de los valores patriarcales, inspirado por las marchas y protestas contra los femicidios en México.

Los temas de Jackie Mendoza conjugan el español e inglés. Al respecto, la artista explicó que optó por tal forma expresiva pues “hablo ambos y los mezclo en mi vida normal… se me hace más fácil darme a entender así también en la música. El spanglish es mi idioma principal”.

Finalmente, afirmó que para ella la música es una forma de empoderarse, pues cada canción es una meta “y ver cómo se realiza una de la nada me hace sentir fuerte”.