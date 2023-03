Javier Ibarreche encanta a fans en los premios Oscar 2023 y lo celebran en redes

Javier Ibarreche saltó de los TikToks a Hollywood pues fue invitado por TV Azteca para ser uno de los conductores de los Premios Oscar 2023, cosa que el encantó a los fans y no dejaron de celebrarlo por ello.

Antes de ser uno de los tiktokers de cine más queridos de México, Javier Ibarreche era maestro; no obstante, su carisma y conocimiento fílmico lo han hecho uno de los creadores de contenido cinematográfico más queridos del país, y además ha incursionado en la actuación y el stand up.

Cuando Javier Ibarreche anunció que TV Azteca lo invitó para ser uno de los conductores de su transmisión de los Oscar 2023, sus fans no dejaron de felicitarlo y señalarle que lo tenía más que merecido, pues es mucho más agradable que los conductores genéricos de TV Azteca.

Estoy viendo la cobertura de los Oscars en TV Azteca por este señor y cito: NO MAMEEEEESSSSS QUE ENTREVISTAS. Javier Ibarreche dominando el tema con cada actor o director que se acerca a su micrófono y logrando una interacción que 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/TYm551VV8g — Kristelle (@mrskharisteas) March 13, 2023

Las redes no tardaron en reaccionar respecto al desempeño de Javier Ibarreche en la transmisión de los Oscar 2023 y no pudieron dejar de elogiarlo por su profesionalismo, dominio del tema y porque en todo momento no dejaba de mostrar que estaba muy emocionado de estar ahí.

Así me siento al ver la transmisión de #TvAzteca Dejen brillar a Javier Ibarreche, si llego a estar ahí dejen que brille, y que participe… No sean envidiosos #Oscarmania pic.twitter.com/w7hVckt8Ba — Di Guerrero (@dianna_gue97) March 13, 2023

Y es que los fans destacaron, por ejemplo, que Javier no dejaba de sonreír y que no podía ocultar su emoción cuando entrevistó a Alfonso Cuarón.