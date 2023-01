Jerry Velázquez dice que es gay e invita a otros famosos a salir del clóset: "Dejaremos de ser tabú"

El actor y comediante Jerry Velázquez de Me caigo de risa decidió declararse abiertamente gay e invitar a otros famosos para que al igual que él y Alan Estrada rompan el silencio y se visibilice la comunidad LGBT+.

El integrante de Me caigo de risa publicó un video en el que señaló que aunque lo ha dejado claro no había podido decirlo abiertamente por miedo a los prejuicios sociales.

“Si no confirmaba que soy gay, la gente que no me conoce no podía asegurarlo y yo no tenía que enfrentarme a sus prejuicios; por miedo a esos prejuicios es que evito decirle a personas que considero más conservadoras, también evito darle la mano a mi novio en la calle por miedo a que alguien nos haga algo”, dijo Jerry Velázquez.

El comediante explicó que durante mucho tiempo ha tenido que fingir para no ser cuestionado “Me intimida mucho estar entre un grupo de heterosexuales que saben que soy gay porque me da miedo que crean que les quiero tirar la onda, entonces modifico cómo me porto y hablo distinto, soy más masculino, menos cariñoso, más indiferente”, explicó.

“Eso es lo que me pasa en general: evito que los extraños se enteren que soy gay para no incomodarlos, y entonces tengo que mentir u omitir partes de mi vida para no hacerlos sentir mal por algo que en pleno 2022 ya deberían entender”, continuó su mensaje el comediante de Me caigo de risa.

Jerry Velázquez dijo que también tenía miedo de confesarse gay abiertamente por miedo a que no lo contraten.

“Al parecer es mucho más fácil creerle a un heterosexual interpretando algún asesino que alguien abiertamente gay haciendo de heterosexual, y me da miedo que el público, los directores, los productores, sepan que soy gay, y que cuando me toque hacer un personaje heterosexual solo estén pensando en que yo no lo soy”, señaló.

Jerry Velázquez de Me Caigo de Risa invita a famosos a salir del clóset

Jerry Velázquez invitó a otros famosos a salir del clóset incluso recordó que un grupo de actores lo hizo masivamente en Alemania y pidió que ojalá esto se pudiera replicar en México.

"Está más que comprobado que ser abiertamente gay te vulnera ante la sociedad, pero a quienes se sienten más seguros, a quienes llevan un rato pensando en salir del clóset, especialmente si son actores o figuras públicas, quisiera invitarlos con mucho amor a que lo hagan”, dijo.

“Hagámoslo en México, que todos vean que existimos, visibilicemos a millones, da miedo sentirse un blanco fácil, pero entre más integrados estemos entre los demás, más difícil será señalarnos, si ven que existimos sin vergüenza vamos a dejar de ser un tabú y si lo expresamos con orgullo tal vez haya menos riesgos cuando otros digan las palabras tal cual: soy gay”, finalizó el actor.