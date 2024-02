Jessica Bulman muestra su versatilidad como conductora de Venga la Alegría fin de semana

El programa de Venga la Alegría sigue renovándose y recientemente sumó a su elenco a Jessica Bulman como conductora de la edición de fin semana, quien muestra su versatilidad en el matutino.

La presentadora, quien también es modelo, cantante y ganó Nuestra Belleza Infantil México en 2001, llegó al programa hace un mes y medio y durante ese tiempo se ha encargado de exhibir su capacidad de adaptación y destacas en todas secciones que hay en el programa.

“Somos un equipo grande, creo que todos somos muy frescos porque vamos a un público familiar. Y yo soy muy dicharachera, no me importa mojarme, jugar, aventarme, pero también. Puedo ser versátil en el punto de que puedo llevar una plática de cine profunda. Entonces siento que esa versatilidad es lo que puedo aportar al programa”, dijo la conductora Jessica Bulman en entrevista con La Razón.

Jessica Bulman Foto: JAIR RAMIREZ/Tv Azteca

Para la joven artista, en su wishlist estaba ser parte de un reconocido programa matutino, por lo que actualmente está cumpliendo su sueño de ser titular de Venga la Alegría fin de semana.

Para muchos conductores el tener un matutino es como una señal de que vas por buen camino. Entonces este para mí estar en Venga la Alegría fin de semana fue un gran paso en mi carrera Jessica Bulman

Jessica Bulman señaló que el formato de Venga la Alegría le permite mostrar su personalidad extrovertida y genuina, y mantener su esencia.

“(El programa) explota mucho el ser orgánico, el ser tú, el ser divertido y fluir y siento que eso, hoy en día, se valora muchísimo y el público también lo sabe diferenciar”, expresó la conductora.

Jessica Bulman es la nueva conductora de Venga la Alegría fin de semana Foto: Cortesía TV Azteca

Venga la Alegría es uno de los programas más famosos de la televisión, por lo que los usuarios de Internet están al pendiente de lo que ocurre en el matutino de lunes a domingos para volverlo tendencia, sobre todo en TikTok.

Jessica Bulman está dispuesta a enfrentar las críticas de redes sociales

En ese sentido, Jessica Bulman, quien también es titular del programa POP Central, aseguró que está lista para cualquier polémica a la que se enfrente y por supuesto a volverse viral como le ha ocurrido a varios de sus compañeros.

“Si yo me llego a equivocar y me hacen un meme, yo misma me voy a reír y lo voy a compartir. Está padre creo que ahorita estamos en una etapa en la sociedad en la que podemos ser así de abiertos y puedes tomarlo desde el lado positivo. Pero pues para mí que venga la viralización, si me equivoco, si me caigo, si lo que sea, pues yo ahí lo comparto y me río con ellos”, mencionó la conductora.

Finalmente, adelantó que además de Venga la Alegría comenzará un nuevo proyecto en TV Azteca, el cual se transmitirá entre semana y en el que también mostrará su versatilidad frente a la cámara.