Johnny Depp rompe el silencio tras ganar juicio: "El jurado me devolvió la vida"

Luego de que el veredicto del jurado fallara a favor de Johnny Depp y determinara que Amber Heard sí difamó al actor, el protagonista de “Piratas del Caribe” emitió un mensaje en su cuenta de Instagram.

El actor señaló que después de seis años de acusaciones por fin su vida cambia para siempre y se libra de los dichos que lo señalaban de crímenes.

“Se me hicieron denuncias falsas, muy graves y criminales, a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó en un aluvión interminable de contenidos odio, aunque nunca se me imputaron cargos, tuvo un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera y seis años después el jurado me devolvió la vida”, dijo Johnny Depp.

Johnny Depp dice que llevó el caso a juicio para revelar la verdad

El actor Johnny Depp mencionó que decidió llevar su caso a juicio con el objetivo de solamente revelar la verdad, independientemente del resultado.

“Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos lo que se han mantenido firmes en su apoyo hacía mí. Estoy en paz sabiendo que finalmente he logrado todo esto”, afirmó Johnny Depp.

El actor del “Joven manos de tijera” comentó que ha recibido muchas muestras de apoyo de parte de su gente cercana y de sus fans. Asimismo, indicó que espera que su caso inspire a otros hombres y mujeres que se encuentran en la misma situación para que nunca se rindan.

Johnny Depp reconoció el trabajo del juez y de los miembros del jurado que participaron en su juicio, así como a su equipo legal que lo ayudó a ganar el caso.

“Lo mejor está por venir y finalmente he comenzado un nuevo capítulo. La verdad nunca perece”, concluyó Johnny Depp su mensaje.