Kate Moss revela que Amber Heard miente: "Johnny Depp no me empujó por las escalera"

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard ya convocó a la primera celebridad para testificar en la corte y se trata de la supermodelo Kate Moss.

La top model fue llamada a declarar debido a que fue novia de Johnny Depp y porque Amber Heard la mencionó en sus declaraciones diciendo que el actor de “Piratas del Caribe” había sido violento con ella.

Heard mencionó a Moss cuando describió una pelea en la que admitió haber golpeado a Depp en una escalera porque dijo que Depp estaba atacando a la hermana de Heard, Whitney.

Kate Moss dice que Johnny Depp nunca la agredió

La modelo Kate Moss presentó su testimonio a través de video y duró menos de cinco minutos, ya que la celebridad de la moda no fue interrogada.

Kate Moss dijo que Johnny Depp nunca la agredió. Declaró que una vez se resbaló por un tramo de unas escaleras después de una tormenta en un centro turístico de Jamaica, y que Depp acudió en su ayuda.

El abogado del actor le preguntó a la supermodelo si Depp alguna vez la había empujado por las escaleras durante el curso de su relación, a lo que ella respondió de forma contundente: "No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras", declaró.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por un artículo de opinión publicado en diciembre de 2018 en el Washington Post en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Sus abogados dicen que fue difamado por el artículo a pesar de que nunca mencionaba su nombre.

Depp ha negado haber golpeado a Heard y dice que ella fue la abusadora en la relación. Heard ha testificado sobre más de una docena de casos separados de abuso físico que dice haber sufrido a manos de Depp.