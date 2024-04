Jojo Siwa desata críticas por 'plagiar' sus nuevas canciones ¿una de ellas era de Miley Cyrus?

Jojo Siwa ha generado gran polémica en redes sociales desde que reveló un cambio en su estilo a través del lanzamiento de una canción llamada Karma. En un inicio, generó una serie de memes respecto al nuevo look que ella asegura es una inspiración de David Bowie, Miley Cyrus y Lady Gaga, pero ahora la joven es acusada por tomar canciones de otras compositoras y asegurar que fueron escritas por ella.

La joven se comparó hasta cierto punto con Miley Cyrus, pues ambas vienen del entretenimiento infantil y buscaron pasar al mundo adulto con intensos cambios en su estética y sonido. En este sentido, señaló que trata de hacer algo similar a lo que hizo la actriz con el álbum BANGERZ.

Mientras promocionaba el lanzamiento de "Karma", Jojo Siwa aseguró que al escribir las letras de esa canción sintió algo de miedo y con el lanzamiento del videoclip oficial de dicho tema reveló algunas otras composiciones, entre las cuales destacó una canción llamada "Choose Your Fighter", la cual aseguró que escribió para una de sus ex novias. Sin embargo, los usuarios de redes sociales no tardaron en desvelar que ninguna de esas canciones son originales de ella.

Los "plagios" de Jojo Siwa que desenmascararon las redes sociales

Al poco tiempo del lanzamiento del videoclip oficial de "Karma", Jojo Siwa comenzó a ser duramente criticada, pues señalaron que la joven jamás escribió la canción, sino que se trataba de un cover hecho de un artista llamada Britt Smith. Al parecer, esta canción fue grabada en 2012 y estuvo por lanzarse como sencillo, además de haber sido grabada por Miley Cyrus también, en 2011.

En este sentido, criticaron a Jojo porque en realidad no cambió demasiado la letra dentro de la canción o la tonada siquiera. Después de que la joven asegurara que no conocía a Britt Smith, la cantante que se retiró hace años del mundo de la música, decidió lanzar la canción, la cual en listas de reproducción superó rápidamente a la de Jojo.

"Karma" de Jojo Siwa

"Karma" de Britt Smith

Algo similar sucedió con la canción inédita de Jojo Siwa, que parece será su próximo lanzamiento. La bailarina mostró este tema anteriormente y aseguró que se trataba de un tema que había escrito para su ex, pero el público no tardó en encontrar la fuente real.

Resulta que una artista llamada Emeline había mostrado esta canción hace dos años. A pesar de ello, la cantante dejó en claro que esto significaba que Jojo hubiera plagiado el tema, puesto que esa canción en particular pudo haber sido comprada por la artista.

"Choose your fighter" de Jojo Siwa

"Choose your fighter" de Emeline

¿Quién es Jojo Siwa?

Jojo Siwa saltó a la fama gracias a su participación en Dance Moms, la exitosa serie sobre la compañía de danza de Abby Lee Miller que podíamos ver hace años en la tv de paga. Jojo despues firmó con Nickelodeon y perteneció varios años a dicho estudio.

La joven creó toda una marca alrededor de su personalidad alegre y su estilo lleno de colores y brillos, pero ahora busca que la tomen como una artista adulta, al cambiar completamente su estilo a uno más oscuro, aunque los usuarios aseguran que lo único que ha cambiado es que ahora usa negro, pero que en realidad mantiene la misma estética de siempre.

Los videos y comentarios que Jojo Siwa ha compartido en internet ha hecho que se convierta en un meme, aunque tras acusarla por no dar los créditos pertinentes a las canciones de su nueva era, como "Karma", las opiniones sobre ella se vuelven cada vez peores.