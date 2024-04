Aleks Syntek tira al inodoro disco de Karol G... y critica a Shakira: 'no me entra'

Aleks Syntek volvió a desatar cringe y repudio entre los internautas, pues el cantante conocido por hacer la música de la cátsup y ser un entusiasta de los “cute british boys” tiró al inodoro un disco de Karol G y además criticó la música que está haciendo Shakira.

Aleks Syntek fue invitado a "El podcast + perdido" de Gabo Ramos, donde habló acerca de su polémica vida y además cometió lo que mucha gente en redes está considerando como una tremenda blasfemia, pues el autor de la turbia “Tú necesitas” tiró a la taza del baño el emblemático disco "Mañana será bonito" de la bichota mayor, y además prefirió a la malinchista de Danna Paola sobre ella.

En el video, que ya se viralizó en redes, se ve que a Aleks Syntek lo pusieron a escoger entre distintos discos o echarlos a la taza. El primero que le pasaron fue el de "Beat" de Belanova, del dijo: "Buenísimo, me encanta. Los amo".

Luego le pasaron "XT4S1S" de Danna “María Belén” Paola, mujer a la cual Syntek dijo que le tiene "mucho respeto por su gran voz" y por ser una "excelente artista" y "estar tan guapa".

Tras ello le pasaron el de "Pies descalzos" de Shakira, ante lo cual Alexs Syntek señaló que le gusta la música antigua de la colombiana pero que detesta lo que está haciendo ahora: "pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz".

Finalmente, le pasaron "Mañana será bonito" de Karol G y fue en ese momento que sacó el cobre anti perreo que tiene: "Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identifico con las canciones, sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", dijo antes de lanzar el disco al inodoro y bajarle.

Finalmente, el cantante miró a las cámaras y dijo "no me vayan a funar", para después promocionarse: “compren discos de Alex Syntek todos".

Como era de esperarse, los fans sí lo funaron en redes dejándole comentarios como: “ah pero no fueran cute british boys porque esas sí le entran”, "ese man no pega una sola canción en años que amargado es", “ya póngase a jalar señor, ya sabemos que no le gusta el reguetón, ya dejó de dar gracia” y “se atrevió a elegir a la ridícula de María Belén… fuando también”.