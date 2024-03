Critican a Aleks Syntek por pedir que regulen música para adultos y le recuerdan acusaciones en su contra

El cantante Aleks Syntek una vez más está en pleito con los usuarios de redes sociales por la música y es que el artista se pronunció a favor de regular la música que él considera “con contenido explícito para adultos” para que los niños no la escuchen en lugares público.

Todo sucedió porque un usuario llamado José Meyer Ibarra, compositor y vocalista de la banda THERMO, se pronunció en contra de la prohibición de los géneros musicales.

“Pocas cosas tan fascistas, clasistas y de la verga como prohibir géneros musicales, especialmente aquellos que las élites los clasifican como “de mal gusto”. No es de ahuev… que te guste la Banda, pero tampoco es de ahuev… que seamos intolerantes y prohibicionistas”, escribió el músico.

Aleks Syntek no dudó en responder, luego de que un usuario lo propusiera para que él encabece una secretaría que regule la música.

¿Siguen con lo mismo? ¿Que parte de la palabra “contenido” no entienden? Los menores de edad no tienen porque estar expuestos a música porno explícita de adultos , punto . — Aleks Syntek (@syntekoficial) March 30, 2024

“Que sea haga una secretaría que revise los géneros musicales que se escuchan y cuáles merecen subir el volumen y cuáles no. Propongo que esa secretaria la presida @syntekoficial”, escribió el usuario @jarhhraj.

Por lo que el compositor de temas como “Sexo, pudor y lágrimas” respondió que él se ha pronunciado por regular la música con contenido explícito: “En el antro o en el concierto cada quien escuche lo que le de la gana. En lugares públicos y horarios familiares la pornografía debe ser regulada, ¿o acaso somos cavernícolas?”.

Le llueven críticas a Aleks Syntek

José Meyer Ibarra le volvió a comentar al músico: “Aleks, ¿neta vas a comparar un género musical con la pornografía, sólo por qué no te gusta?” y el cantante de “Duele el amor” insistió en que es para evitar que los menores se expongan a contenido para adultos: “¿Siguen con lo mismo? ¿Que parte de la palabra “contenido” no entienden? Los menores de edad no tienen por qué estar expuestos a música porno explícita de adultos, punto”.

Los usuarios de Internet se lanzaron nuevamente contra Aleks Syntek y lo criticaron por pedir que se regule la música para adultos y le recordaron su pasado en el que estuvo acusado de acosar a un menor de edad.

“Aleks Syntek está categóricamente en contra de que la música corrompa menores porque eso le quita la oportunidad de corromperlos directamente él”, “¿Y qué me dices de los cute British boys? ¿Deberían estar expuestos a tus mensajes de cñor romántico?”, “A pero no fuera un Cute British Boy que ahí si quisieras”, “Oye, y el menor de edad con el que te andabas relacionando qué?”, escribieron los cibernautas.