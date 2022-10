Jorge Carbajal dice que no se disculpará con Verónica Castro: "pida usted ayuda" (VIDEO)

El periodista Jorge Carbajal, quien filtró los video de Verónica Castro teniendo conversaciones con un grupo de fans, él aseguró que no se disculpará con la actriz.

La noche de este miércoles, Verónica Castro escribió un tuit en el que exigió que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante se disculparan con ella por “agresiones, mentiras y faltas de respeto” hacia su persona.

Gustavo Adolfo Infante no dudó en expresarle sus disculpas en el programa de “Sale el sol”, aunque aseguró que nunca ofendió a la actriz y que, la defendió de Jorge Carbajal.

“En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde. Desde que salió este señor Youtuber, hablé y dije ¿me parece una falta de respeto lo que está haciendo’, eso fue lo que dije, critiqué al fulano ese. Si yo tengo que ofrecer una disculpa por algo que no hice, te ofrezco una disculpa, no lo dije yo”, señaló Gustavo Adolfo Infante.

Jorge Carbajal no se disculpa con Verónica Castro

Por otra parte, Jorge Carbajal aseguró en su programa de YouTube que no se disculpará con Verónica Castro, pues defendió que él solamente exhibió la información.

“Perdón, yo no tengo nada de qué disculparme con usted, lo único que hice fue presentar una información, contar la historia, presentar fragmentos delo que pasaba”, dijo el periodista.

“Yo no voy a ofrecerle disculpas a la señora, no la estoy culpando de nada, pero, señora Castro, yo no sé si usted tenga un problema psicológico, yo no sé si usted se siente muy sola, yo no sé qué pase por su mente, no lo sé, pero lo que diría es que pida usted ayuda”, señaló Jorge Carbajal.

Asimismo, aseguró que Verónica Castro hizo a un lado a sus fans de edades más grandes para poder hablar con las más jóvenes.

“Quieres rodearte de gente joven, pero no tienes por qué echar de lado a tus fans viejos. Todos valen, no importa que edades tienen, es agradecer a todos tus seguidores, pero la señora Castro decidió alejar a sus fans viejos para darle la bienvenida a las niñas”, dijo y presentó una nueva grabación en la que aparece Verónica Castro diciendo que se aburre de hablar de medicinas.