José Manuel Figueroa habla del pleito entre Marie Claire y Poncho De Nigris: 'Yo lo quiero a él'

Marie Claire fue la primera eliminada de “La casa de los famosos México”, tras lo cual la venezolana desató cringe al pelearse con Poncho De Nigris, figura mediática a la que la gente si topa en el país.

Desde afuera de la casa, Marie Claire despotricó en contra de Poncho De Nigris, diciéndole “ruco” y que el reality será su último proyecto en la vida.

Poncho: “Las 🐝 no le dan explicaciones a las 🪰 porque la 🍯 es mejor que la 💩”



Marie Claire: “siempre una 🪰 te va a robar tu tranquilidad papito”



Devoraste Reina💋✨ a Marie Claire se le reza!!! Y soporten!!!

“Espero que ganes esto porque es tu último proyecto profesional, tienes ya casi 50 años, estás bien viejo ruco, mi amor, esto no es lo que pasó hace 20 años, esto es nuevo, es nueva generación mi rey, acuérdate; a las mujeres no se les trata tan venenosa, a las mujeres no se les trata como las tratas tú, la mujer siempre puede estar encima de ti cuando le dé la gana”, le dijo.

Ante ello, su pareja José Manuel Figueroa emitió una dura opinión, en la que dijo que le advirtió a Marie Claire respecto a lo que se iba a enfrenta en el reality.

Por si fuera poco, José Manuel Figueroa habló respeto a la pelea entre su novia y Poncho de Nigris… y se puso del lado de él.

Poncho no estuvo de acuerdo con la llamada de Marie Claire



#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/q9a0DCaGxi — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) June 13, 2023

“Está feo pues por una parte yo quiero a Poncho, la neta, le tengo cariño”, sentenció.

“Yo tengo fe que afuera se van a agarrar a tequilazos y se van a llevar bien, porque los quiero a los dos, bueno a ella la amo ¿no?, pero es como si tu compadre y tu mujer se pelean y tú en medio, ni opinas, mejor hazte el loco”, agregó.