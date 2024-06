Junior H asusta a fans con su impactante cambio físico: 'el crico no perdona' (FOTO)

Junior H tiene severamente preocupados a sus fans, pues el cantante de corridos tumbados dejó ver un radical cambio de imagen por el cual sus seguidores están desatando teorías por los motivos que lo llevaron a tener esa drástica transformación.

Esto ocurre poco después de que Junior H canceló su gira “Sad Boyz Manía” en México sin ninguna explicación, ante lo cual los fans desataron un sinfín de teorías como que no había logrado las ventas necesarias para desquitar los costos de los shows o porque había tenido una crisis emocional… pero sólo él lo sabrá.

"Se cancela la gira de México, hasta nuevo aviso mi gente una disculpa a todos los amo, esto está fuera de mi control", decía el escueto mensaje con el que Junior H anunció la cancelación de sus conciertos.

Ahora, Junior H conmocionó a los fans al dejarse ver con un radical cambio físico que horrorizó a los amantes de los corridos tumbados y de la música bien belicona.

Curiosamente, el cambio físico del cantante es algo que sus fans de más hueso colorado ya habían comenzado a notar desde su última presentación en el Vive Latino, pues lo vieron raro físicamente.

Ahora, un fanático de Junior H no sólo logró reconocerlo sino que se tomó una foto con él y la postal horrorizó a sus seguidores y a los entusiastas de los corridos tumbados.

En la fotografía en cuestión, se ve a Junior H usando una playera blanca holgada, luciendo sus tatuajes y con sus lentes. No obstante, la masa de su cuerpo disminuyó al grado de que parece otra persona, pues incluso sus rasgos faciales disminuyeron.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron de manera no positiva a la nueva imagen de Junior H y le dejaron comentarios como: "Qué pe*o con la abuelita de Junior H", “el crico no perdona, banda no caigan en adicciones”, "se veía mejor cuando estaba obeso", "parece su abuelita", “se ve bien madriado”, “de los pocos que valiendo shit se ve mejor” y “ese ya es Junior viH”, le dijeron.