¿Kanye West viene a México? Esta FOTO lo demuestra

Este martes, Kanye West reveló que su regreso a México podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Fue a través de una historia que compartió en Instagram donde el artista reveló que llegará varias arenas e incluso algunos estadios dentro de Estados Unidos y en el resto del mundo, en lugares como Japón, España y México.

Se trata de la gira con la que Kanye promocionará su disco, aún inédito, Vultures, el cual esun material dividido en tres partes que cuenta con la colaboración principal de Ty Dolla $ign junto con otras importantes voces de la industria musical como Bad Bunny.

Kanye West señaló que no se le ha permitido presentarse en el último año. Especial

Kanye West prepara gira para internacional

Hace tan solo una horas, Kanye publicó una foto en su Instagram, el cual ahora solo tiene 2 publicaciones desde que decidió una vez más limpiar su cuenta. En la nueva imagen, Ye escribe "No he podido presentarme en un año, me siento como en la película de Elvis Presley".

Sin embargo, parece que el artista podrá regresar a los escenarios proximamente y esto lo demostró a partir de un par de historias donde conversa con algunas personas que le ofrecen diferentes venues para presentarse mientras parece que forma la lista de los lugares que formarán parte de su gira.

Kanye West comparte la prueba definitiva de que podría venir a México. Especial

Kanye West ha incluído a México para su gira Vultures ¿cuándo vendría al país?

En la foto que en definitiva se muestra un tanto borrosa, podemos leer con claridad una única fecha con el país de México. El documento señala que la Arena CDMX sería el recinto en el cual se realizará el concierto y que se planea que el mismo se realice durante el octavo mes del año, específicamente, el 3 de agosto de 2024.

Kanye West incluirá a México para presentar su álbum VULTURES en su tour, se encuentra el nombre de "Mexico City: Arena CDMX" en un documento que subió a sus stories. pic.twitter.com/lmWtuj7HxW — LIT Culture (@LITCULTUREMAG) February 7, 2024

Se trata de la única fecha para México hasta el momento, sin embargo, en historias posteriores el artista demuestra que sigue en negociación para conseguir más sitios en los que pueda presentarse; entre ellos, busca lugares históricos como las Pirámides de Giza y la Gran Muralla China.

¿Cuál es la capacidad de la Arena CDMX?

La Arena Ciudad de México tiene capacidad para 22 mil 300 espectadores, además, incluye amenidades como dos helipuertos, 124 suites de lujo, estacionamiento para 5 mil vehículos y 850 pantallas LCD. En este recinto se han presentado recientemente artistas como Luis Miguel.