Karely Ruiz usa impactante blusa de encaje transparente y derrite a sus fans (FOTOS)

La estrella de OnlyFans Karely Ruiz sorprendió a sus millones de seguidores con un impactante atuendo de encaje transparente.

Karely Ruiz publicó unas nuevas fotografías para consentir a sus seguidores de OnlyFans. En las imágenes Karely Ruiz aparece con una mini blusa negra de encaje transparente.

La mini blusa de Karely Ruiz tiene patrones de flores, pero no le cubre nada, no deja nada a la imaginación. La modelo de OnlyFans se tapó el pecho con su larga cabellera negra para que Instagram no le censurara la fotografía.

Karely Ruiz aseguró que no sabía que título ponerle a la imagen, pero sale con un gesto como si hiera un puchero, por lo que sus fans le hicieron algunas recomendaciones sobre la descripción de la foto.

“’Estoy alegre y triste a la vez’... Eso es lo que c ve en tú rostro”, “Se me hace que quieres beso”, “Pon ‘soy la más mamacita del condado’, todos estaremos de acuerdo”, “Pon ‘qué mira bobo’”, “Que eres la queen”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Karely Ruiz.

Karely Ruiz y sus fotos más extremas con los que reta la censura en redes

Karely Ruiz es de las mujeres mejor pagadas en OnlyFans, su contenido es de lo más buscado en México.

Por ese motivo, Karely Ruiz busca complacer a sus fans con sus fotos más extremas. Ha aparecido en varias ocasiones con blusas transparentes, incluso así salió a pasear en su Corvette rosa.

Karely Ruiz sale a dar la vuelta con blusa transparente Foto: Especial

La modelo de OnlyFans solamente se cubre con unas pezoneras para que no la censuren, pero sus fotos son de las más arriesgadas en las redes sociales.