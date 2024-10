¿Karol G está embarazada? Aparece en concierto con 'pancita' | VIDEO

Karol G ha desatado rumores de embarazo tras aparecer en un concierto de Ryan Castro con un atuendo que cubría su estómago, lo cual hizo desbordar sospechas de que la artista colombiana podría esperar un hijo con su pareja, Feid.

Fue hace varias semanas que terminó el tour de Karol G por su álbum Mañana Será Bonito. La cantante de género urbano ha decidido tomarse un descanso tras recorrer Europa, Latinoamérica y Norteamérica, además de recibir diversos galardones.

A pesar de haber dejado las giras, la cantante sorprendió la noche anterior al aparecer en concierto con Ryan Castro, un momento que emocionó a los fans que no esperaban ver a la artista, pero que también generó fuertes rumores de embarazo entre la audiencia.

Karol G and Feid confirm their relationship. pic.twitter.com/5MqV5uhzpA — Pop Base (@PopBase) June 17, 2023

¿Cómo surgieron las sospechas de embarazo de Karol G?

Los fanáticos de Karol G se sorprendieron al ver a Carolina lucir un overol holgado que cubría la parte baja del vientre, pues generalmente la famosa aparece con ombligueras y faldas o pantalones de tiro bajo para lucir su abdomen plano con mucho orgullo.

La cantante se encuentra sumamente orgullosa de su figura y en su última gira, destacó por presumir su atlético físico, pues en cada ocasión que podía mostraba su vientre plano y hasta marcado por su disciplina con el ejercicio y dieta sana.

En TikTok, ya circulan varios videos y comentarios de individuos que aseguran que la mujer ya tiene 'pancita' de embarazo y que seguro su look holgado se debe a estar en las primeras etapas en la espera de un bebé, aunque solo se tratan de rumores.

¿Karol G está embarazada?

A pesar de que varios usuarios aseguran que la cantante está embarazada, en realidad no hay motivos para pensarlo. Es normal que las personas se inflamen o no luzcan diariamente un vientre plano y esto no indica embarazo en las mujeres, pues depende mucho de la dieta, estilo de vida y hasta ciclo menstrual.

Si bien la mujer tiene una pareja formal, en ningún momento han dicho que desean convertirse en padres próximamente, Karol G aseguró que sí ha llegado a imaginar cómo serían sus hijos con Feid y que no descarta la idea de ser mamá, aunque seguro que cuando suceda, la mujer lo dará a conocer de manera oportuna.